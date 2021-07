Napätá situácia v strane Za ľudí by sa podľa Matoviča už mohla skončiť

Odvolanie štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti kritizoval Matovič aj Remišová.

21. júl 2021 o 13:27 SITA

BRATISLAVA. Napätá situácia v strane Za ľudí by sa už mohla skončiť. Po dnešnom rokovaní vlády to médiám povedal expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Vláda SR dnes totiž odvolala Michala Luciaka (Za ľudí) z postu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Vyhovela tak návrhu šéfky rezortu Márie Kolíkovej (Za ľudí).

„Pani Kolíková chce zjavne týmto zvyšovať svoju hodnotu a tlačiť koaličných partnerov do kúta. Celá situácia v strane mi už príde ako ,kto z koho´. Malo by sa to čím skôr vyriešiť," dodal Matovič.

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová dnes povedala, že Kolíková dehonestuje dôležité štátne funkcie.

„Odvolaním Michala Luciaka z funkcie štátneho tajomníka sleduje Mária Kolíková ciele, ktoré nemajú nič spoločné s hodnotami strany Za ľudí. Cieľom jej skupiny totiž je, aby z parlamentu ,vyhodili´ Vieru Leščákovú, ktorá je náhradníčkou za Michala Luciaka," myslí si Remišová. Luciak sa totiž po konci vo funkcii štátneho tajomníka vráti do Národnej rady SR ako poslanec.