Do KDH by sa mali pridať členovia bývalej strany Sieť

Strany chcú spolu pozdvihnúť konzervatívnu politiku.

21. júl 2021 o 13:51 SITA

PREŠOV. Zjednocovanie síl v konzervatívnej časti politického spektra je cieľom spolupráce Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Slovenskej konzervatívnej strany (SKS), teda bývalej strany Sieť.

Podporu aktivitám smerujúcim k príchodu členov tejto strany do KDH dnes v Prešove podpisom memoranda vyjadrili predsedovia oboch strán Milan Majerský a Ivan Zuzula.

Trieštenia už bolo dosť

Podľa Majerského obe strany spája vôľa pozdvihnúť konzervatívnu politiku a ľuďom ponúknuť alternatívu rozvahy a odbornosti.

„Trieštenia už bolo dosť, jediná cesta pre našu krajinu v čase neistoty a napätia je hľadať prieniky a jednotu. V KDH sme o tom hlboko presvedčení, a preto začíname dôležitú cestu spolupráce a zjednocovania s tými, ktorí to cítia rovnako. Sme radi, že na ceste do KDH je celý rad aktívnych členov Slovenskej konzervatívnej strany, medzi ktorými sú viacerí starostovia i poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev,“ oznámil líder kresťanských demokratov s tým, že do radov KDH by sa takto mali vrátiť aj bývalí členovia hnutia.



Ako konkretizoval Zuzula, SKS združuje niekoľko stoviek členov, medzi nimi je sedem starostov a 74 miestnych poslancov. V strane je podľa neho momentálne aktívnych zhruba 50 členov.

Časť z nich prejavila záujem spolupracovať s KDH a strana je pripravená prispieť k zjednocovaniu konzervatívnych politických síl na Slovensku.

„Trieštenia, chaosu a nevraživosti už na našej politickej scéne bolo dosť. Domnievame sa tiež, že budúcnosť patrí hodnotovým, programovo ukotveným politickým stranám, a takými KDH a SKS sú. Hľadaním spoločnej cesty pre voličov dosiahneme synergický efekt, ktorý túto ponuku umocní,“ uviedol Zuzula.

Zjednocovanie bude prebiehať cez leto

Lídri oboch strán verejne podpísali memorandum o podpore aktivít k vzájomnej trvalej spolupráci.

Ako uviedol Zuzula, forma spolupráce a prechodu zatiaľ dohodnutá nie je a podpis memoranda je len prvým krokom spolupráce, ktorá bude premetom ďalších vnútrostraníckych rokovaní.

Tie sa majú uskutočniť do konca leta.

„Počas leta budú prebiehať procesy vzájomného zjednocovania, aby sme v najbližších voľbách mohli blízko spolupracovať a ukázať ľuďom, že chceme spolupracovať,“ uviedol Majerský, ktorý doplnil, že o spoluprácu s KDH majú záujem aj ďalšie konzervatívne strany.

Odmietol ich ale zatiaľ konkretizovať.