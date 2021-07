Depresia, úzkosti či narcizmus majú korene v detstve. Pomáha terapia, ktorá rieši traumy

Traumy ovplyvňujú aj partnerské vzťahy.

22. júl 2021 o 9:43 Barbora Mareková, Jana Maťková

V minulosti sa odborníci na mentálne zdravie sústredili na určovanie diagnóz ako je depresia, úzkostná porucha či narcistická porucha osobnosti, no do popredia sa dostáva iný prístup. Terapia, ktorá skúma náš životný príbeh a to, ako zážitky z detstva ovplyvňujú náš sebaobraz, naše reakcie na okolnosti, situácie a aj na naše vzťahy - k partnerovi, partnerke či deťom.

V tejto epizóde sa reportérka Barbora Mareková rozpráva s psychologičkou, psychoterapeutkou a školiteľkou Katarínou Kárászovou o tom, ako traumy vznikajú, ako menia náš život a ako vyzerá terapia, ktorá ich môže uzdraviť.

Z rozhovoru sa dozviete:

- ako vzniká depresia či úzkosti

- čo má spoločné závislosť od alkoholu so závislosťou od nakupovania

- ako vzniká narcizmus a potreba ovládať iných

- ako sa trauma rodičov prenáša na deti

- prečo má traumatizovaný človek problém ovládať svoj hnev

- ako vyzerá terapia, ktorá adresuje traumy z detstva

Ak máte návrhy na témy alebo nám chcete niečo odkázať, napíšte na ludskost@sme.sk.