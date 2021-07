Návrh Smeru týkajúci sa referenda nie je v súlade s rokovacím poriadkom

Opoziční poslanci navrhujú, aby bolo možné referendom skrátiť volebné obdobie Národnej rady.

22. júl 2021 o 20:58 SITA

BRATISLAVA. Návrh poslancov za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorý sa týka úpravy referenda v Ústave SR, nie je v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uzniesol sa na tom Ústavnoprávny výbor Národnej rady na svojom dnešnom rokovaní. Agentúre SITA to potvrdil člen výboru Ondrej Dostál (SaS). O zaujatie stanoviska požiadal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady je odporúčaním pre predsedu zákonodarného zboru.

Súvisiaci článok Smer opätovne navrhne schôdzu o vyslovení nedôvery Mikulcovi Čítajte

Opoziční poslanci v novele ústavy navrhujú, aby sa článok 93 doplnil o nový odsek v znení, že referendom možno skrátiť volebné obdobie Národnej rady.

„Ak je platným výsledkom referenda skrátenie volebného obdobia NR SR, volebné obdobie NR SR končí dňom uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov SR. Predseda NR SR vyhlási voľby do NR SR do siedmich dní od uverejnenia návrhu prijatého v referende v Zbierke zákonov SR," uvádza sa ďalej v návrhu.



Dostál ešte začiatkom júla upozornil, že parlament na júnovej schôdzi rokoval o návrhu Tomáša Tarabu (nezaradený) o zmene ústavy, ktorou sa mala v ústave zakotviť možnosť konania referenda o predčasných voľbách. Pretože sa o jeho návrhu hlasovalo 29. júna, najbližšie bude môcť byť podľa rokovacieho poriadku podobný návrh do Národnej rady predložený až 29. decembra.