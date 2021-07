Čaputová: Nemám pocit, že ma SIS vtiahla do spravodajských hier

Minister Lengvarský má dôveru prezidentky.

23. júl 2021 o 16:42 Barbora Paľovčíková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Ozbrojení policajti z východu zastavili auto policajtov z NAKA a prehľadávali ho. Na internete zároveň kolujú už niekoľko dní informácie, že inšpekčná služba ministerstva vnútra chce rozložiť vyšetrovací tím Očistec a má v najbližších dňoch zadržať vyšetrovateľov a prokurátorov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na vyšetrovateľov a prokurátorov útočí aj opozícia. Podľa policajtov preto, že vyšetrenie môže smerovať aj k politickým špičkám.

O spomínanej kauze, koronavírusovej situácii na Slovensku a spätnom hodnotení svojej účasti na tajnom stretnutí v budove SIS hovorí v rozhovore pre denník SME prezidentka ZUZANA ČAPUTOVÁ.

Portál Aktuality priniesol príbeh, ako vyšetrovatelia z tímu Očistec išli do Pezinka a zastavili ich tri autá ozbrojených ľudí v civile a prehľadávali autá vyšetrovateľov.

Príslušníci úradu hraničnej a cudzineckej polície z východu sú údajne v Bratislave už niekoľko dnína pokyn vyšetrovateľky Diany Santusovej. Tá je v blízkom vzťahu s bývalým zástupcom šéfa inšpekcie Robertom Zaplatílkom. Zvonku to môže vyzerať, že je to honba na vyšetrovateľov, ktorí rozplietajú sieť. Ako to vidíte vy?

Môže to tak vyzerať, ale ja si musím zachovať odstup. Mať na to názor bez dostatku informácií by bolo prekročením nielen kompetencií, ale aj vhodnosti.

Vnímam publikované informácie, mám k dispozícii aj iné informácie a aj v súlade s tým musím byť vo vyjadreniach zdržanlivá.

Dá sa však skonštatovať niekoľko faktov. Na jednej strane máme mimoriadnu udalosť za posledný rok a to, že sú stíhaní vysokopostavení mocní. Je to nevídaný jav a pre spoločnosť nesmierne dôležitý. Potvrdzuje sa tým, že to nie je len teória o tom, že niekto má trestnoprávnu zodpovednosť. Ale máme niekoľko ľudí, ktorí sa priznali k páchaniu trestnej činnosti.