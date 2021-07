OĽANO: Fico obviňuje Mikulca zo skutkov, ktorých sa dopúšťal on sám

Mikulec uviedol, že opozičných pokusov o odvolávanie sa neobáva.

23. júl 2021 o 9:28 TASR

BRATISLAVA. Koaličné hnutie OĽANO tvrdí, že predseda opozičnej strany Smer Robert Fico je "zjavne dezorientovaný v čase", pretože ak niekedy bolo treba odvolávať nejakého ministra vnútra pre vážne podozrenia z páchania zločinných skutkov, išlo o Roberta Kaliňáka.

Uviedli to v reakcii na avizované odvolávanie šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca (OĽANO). TASR o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

"Je neuveriteľné, akou mierou bezočivosti tento človek oplýva, keď si dovolí obviňovať ministra Mikulca zo skutkov, ktorých sa dopúšťal on sám. Je to o to nehoráznejšie, že práve Romana Mikulca dlhé roky prenasledovali Ficovi gangstri vo verejných funkciách za to, že pred rokmi upozornil na rozkrádanie vojenskej tajnej služby," skonštatovalo hnutie v stanovisku.

Éra, v ktorej mohli skorumpovaní politici manipulovať a zneužívať políciu, a dokonca ju aj vydať do rúk organizovaného zločinu, podľa OĽANO skončila spolu s Ficom a Petrom Pellegrinim (nezaradený). "Orgány činné v trestnom konaní dnes môžu bez akýchkoľvek politických zásahov odkrývať kriminálnu sieť, ktorá presahovala na najvyššie úrovne štátu," dodali.

Fico vo štvrtok avizoval, že Smer podá v piatok návrh na odvolanie Mikulca. "Neželáme si na pozícii ministra vnútra človeka, ktorý je korupčný, ktorý zneužíval svoje postavenie ako riaditeľ vojenského spravodajstva," načrtol Fico dôvody.

Hovorí tiež o využívaní udavačov v manipulácii trestných konaní v neprospech opozície, ale aj hrubom zneužívaní právomoci verejného činiteľa a rozklade právneho štátu.

