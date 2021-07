Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konania

Najväčšia zmena by sa mala týkať obvodov správnych súdov, ktoré nekorešpondovali s obvodmi odvolacích všeobecných súdov.

23. júl 2021 o 11:03 TASR

BRATISLAVA. Rezort spravodlivosti by chcel návrh novej súdnej mapy do mesiaca opätovne predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

„Momentálne sa opätovne stretávame so sudcami na jednotlivých súdoch, kde aj osobne priamo v debate s ministerkou spravodlivosti rozoberáme ich pripomienky k súdnej mape,“ spresnil s tým, že materiál by mal ísť do pripomienkového konania po skončení týchto rozhovorov.

Ministerka ešte skôr uviedla, že najväčšia zmena oproti prvotnému návrhu by sa mala týkať obvodov správnych súdov, ktoré nekorešpondovali s obvodmi odvolacích všeobecných súdov. „Pôvodne bola úvaha, že Nitra, Žilina a Košice, momentálne uvažujem skôr nad Banskou Bystricou, Trnavou a Košicami,“ dodala v závere júna.

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok. Z toho 190 zásadných a osem hromadných. Návrh pripomienkovali aj tri ministerstvá.

Ministerstvo spravodlivosti SR avizovalo, že hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov.

Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.