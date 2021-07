Virtuálny Pride podporí ombudsmanka vyvesením dúhovej vlajky aj prejavom

Patakyová chce podporou upozorniť na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku.

23. júl 2021 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová aj tento rok podporí Dúhový Pride, konkrétne sobotňajším prejavom na virtuálnom podujatí ako aj dnešným vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv. Napísala to na sociálnej sieti s tým, že zámerom jej krokov je upozorniť na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku.

„Náš súčasný svet na pozadí pandémie je surrealistický a nemôžeme očakávať, že sa vrátime do obdobia tej normality, z ktorej sme do tohto surrealizmu vkročili. Nevkročíme dvakrát do tej istej rieky, ani do tej istej reality. V novej realite by sme mali byť vnímavejší voči sebe navzájom aj voči prostrediu, ktoré nás obklopuje," uviedla ombudsmanka. Nová realita v post-covidovom svete je podľa nej príležitosťou na to, aby sme porozumeli aj podstate základných práv a slobôd tak, ako sú zakotvené v ústave.

Európske právne myslenie je podľa Patakyovej založené na hodnotách, ktoré vznikli zo stretov medzi rôznymi filozofickými i náboženskými smermi, pričom dosiahnutý hodnotový zmier vyjadruje a chráni ústava každého demokratického a právneho štátu v Európe.

„Základné práva a slobody by sa mali vysvetľovať tak, aby ich interpretácia slúžila na harmonizáciu slovenského právneho poriadku s právnym poriadkom Rady Európy a Európskej únie ako spoločenstiev moderných demokratických štátov uznávajúcich vládu práva," zdôraznila ombudsmanka. Zároveň dúfa, že SR pri riešení otázok spojených s právami ľudí z LGBTI komunity im umožní vystúpiť z tieňa na slnko.



Festival Dúhový Pride Bratislava odvysielajú v sobotu 24. júla online. Dôvodom sú protipandemické opatrenia. Na podujatí vystúpia interpreti Vec Švidraň, The Grand Buffet, Lomnické Čháve, Erik Žigmund a Jakub Pružinský. Tohtoročný festival podľa organizátorov prináša príbehy rodičov LGBTI ľudí a transrodových ľudí.