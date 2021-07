Koalícia sa dohodla, za testy do práce, škôl a obchodov nezaočkovaní platiť nebudú

Pred parlamentom boli stovky ľudí.

24. júl 2021 o 19:12 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Obrat Sme rodina v prípade novely zákona zvýhodňujúcej očkovaných po piatkových protestoch pred parlamentom nakoniec skončil zmierením v koalícii a dohodou.

Návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského by zaočkovaným umožnil chodiť zaočkovaným slobodne do prevádzok, pretože je pri nich len malé riziko, že by mohli ostatných nakaziť. Nezaočkovaní by do prevádzok mohli chodiť len s testom, ktorý by potvrdzoval, že nie sú infekční.

Proti návrhu sa od začiatku postavila koaličná Sme rodina s tým, že ľudia by si museli zakaždým platiť drahé testy, keďže do 1. júla prestali fungovať bezplatné mobilné odberové miesta. Nikoho podľa šéfa Sme rodina Borisa Kolára nemožno ekonomicky ani inak nútiť k očkovaniu.

Neskôr sa v koalícii dohodli na tom, že zákon prejde, ak štát bude ľuďom preplácať časť testov. V piatok strana názor znovu zmenila a tak si poslanci odhlasovali, že schôdza bude pokračovať aj cez víkend. Počas tejto sobotnej rozpravy sa koaličné strany nakoniec dohodli.

Hádky o testovaní

Po kritike zo Sme rodina sa ešte pre hlasovaním koaličné strany dohodli na kompromise. V prípade, že sa epidemická situácia zhorší, neočkovaní nebudú musieť za testy platiť v prípade dochádzania do práce, škôl a obchodov. Bezplatné testy dostanú aj pendleri, pričom ich štát zabezpečí v MOM-kách.