Štefánik bol narcis, dnes by bol určite aktívny na sociálnych sieťach

Dovolenka na Kysuciach, pápežská návšteva, Maďari na Slovensku. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

24. júl 2021 o 14:23 The Slovak Spectator

1. Dovolenka na Slovensku: Kysuce sú plné skrytých pokladov. Nájdete tu aj miesto, ktoré pripomína vietnamské ryžové polia: Scattered around Kysuce, quaint hilltop villages work their magic

2. Niektorí ešte stále radšej stlmia hlas, keď na verejnosti hovoria po maďarsky. Želám si, aby nás ľudia vnímali ako obohatenie, nie ako tisícročnú chorobu, ktorá sa tu stále vyskytuje, hovorí slovensko-maďarská autorka o vzťahoch medzi menšinou a majoritou: Some people still lower their voice when speaking Hungarian in public

3. Na Slovensku sme ešte stále neskúsili najlepší spôsob, ako motivovať ľudí k očkovaniu. S novou vlnou pandémie však nanešťastie prichádza aj nová vlna pandemickej politiky, píše šéfredaktorka Michaela Terenzani: Another wave of pandemic politics is upon us

4. „Pamätám si, ako pôsobili fotografie našich úbohých, priesvitných detí.“ Alice Masaryková, dcéra prvého československého prezidenta založila československý Červený kríž: Today we would call her an activist. Alice Masaryková, daughter of the first Czechoslovak president

5. Slovensko otvorilo vo nový kultúrny inštitút. Čo by vám nemalo ujsť z kultúry a cestovania tento týždeň: Slovakia will open a new institute, this time in Jerusalem

6. Slovensko do Tokia vyslalo svoj najmenší olympijský tím v doterajšej histórii. Medailové nádeje však máme veľké: Golden hopes for Slovakia's Olympic team in Tokyo

7. Pápež má na stole mnoho pozvaní z mnohých významejších krajín ako je Slovensko. Napriek tomu u nás strávi tri dni. Je to veľký zázrak, vraví cirkevný analytik: Pope's visit to Slovakia a miracle, says church analyst

8. Národné parky na Slovensku nespĺňajú podmienky na ochranu podľa medzinárodných štandardov. Poslanci spravili prvé kroky na dosiahnutie väčšej ochrany: Slovak national parks lack protection. Amended law should be the first step towards change

9. Slávna socha bratislavskej Michalskej veže môže obsahovať historické a náboženské artefakty. Veľká rekonštrukcia sa už začala: Famous statue ready to reveal its treasures as reconstruction of Michael’s Tower in Bratislava gets underway

10. Štefánik bol narcis, ktorý si vedel omotať ľudí okolo prsta a stal sa legendou. Keby žil dnes, určite by bol aktívny na sociálnych sieťach, hovorí historik, ktorému nedávno vyšla prvá ucelená biografia Milana Rastislava Štefánika v angličtine: Štefánik was a gifted networker. He would have enjoyed social media

