Šeliga vytkol opozícii zneužívanie Mikulca na pútanie pozornosti

Minister vnútra má dôveru hnutia OĽANO aj strany Za ľudí.

26. júl 2021 o 11:56 TASR

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO), deklaroval predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.

Mikulec má aj dôveru koaličnej strany Za ľudí, ako skonštatoval jej poslanec Juraj Šeliga.

Uviedli to v pondelok po tom, ako sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu na odvolávanie ministra, ktorú iniciovala opozícia.

„Hnutie OĽANO stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ktorí vykonáva svoju prácu profesionálne, garantuje nezávislosť vyšetrovania a preto nevidíme žiadny dôvod na jeho odvolanie,“ vyhlásil Šipoš.

Dôveru OĽANO má zatiaľ aj policajný prezident Peter Kovařík.

Opozičný Smer-SD ani nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD podľa Šipoša sami neveria tomu, čo navrhujú. Odvolávanie ministra označil za ich zúfalé pokusy, aby zastavili vyšetrovanie korupčných káuz. Ako podotkol Šipoš, vyšetrovania smerujú stále bližšie k bývalým vysokým funkcionárom.

Šeliga: Opozícia len chce zaujať

Neprítomnosť opozičných poslancov podľa Šeligu svedčí o tom, že s Mikulcom až taký problém nemajú a jeho meno používajú len na to, aby vzbudzovali pozornosť verejnosti.

Poslanci strany Za ľudí sa podľa neho ospravedlnili, keďže nie sú za odvolanie Mikulca. „Neurobil nič také, za čo by mal odstúpiť,“ komentoval.

Prípadné pochybnosti či otázniky sa majú podľa Šeligu riešiť najprv na koaličnej rade. Mikulca nepovažuje za slabého ministra.

Mohlo by sa to však zmeniť, ak by sa situácia v polícii stupňovala a minister Mikulec by nijako nezasiahol, a to napríklad navrhnutím odvolania policajného prezidenta.

Zdôraznil, že polícia musí komunikovať otvorene, aby nevznikali pochybnosti o zákonnosti jej postupov.

Viac kompetencií pre ministra

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) i Šeliga uvítajú tiež zmenu legislatívy, ktorá by posilnila kompetencie ministra pri policajnom prezidentovi. Grendel avizoval, že OĽANO takýto zákon pripravuje.

Podporu Mikulcovi v nedeľu vyjadrila aj koaličná SaS. Hnutie Sme rodina má k nemu i policajnému prezidentovi Kovaříkovi výhrady, chce zvolať mimoriadne zasadnutie koaličnej rady.

Odvolávanie ministra vnútra sa posunulo na septembrovú riadnu schôdzu. V rokovacej sále Národnej rady (NR) SR ani po prestávke nebol dostatok poslancov, parlament tak nebol uznášaniaschopný.

Hlas zvolil obštrukciu

Neúčasť nezaradených poslancov parlamentu a členov strany Hlas – sociálna demokracia je bežnou parlamentnou obštrukciou.

V stanovisku to uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková s tým, že žiaden z poslancov strany nie je na dovolenke.



„Všetkých 11 poslancov za stranu Hlas – sociálna demokracia bolo počas celého víkendu v Národnej rade SR. Schôdza o odvolávaní ministra Mikulca sa mala začať v nedeľu, pričom na dvakrát jej konanie zablokovali práve koaliční poslanci. Taký istý prístup avizovali aj na dnešný deň," priblížila Medveď Macíková.

Vládna koalícia tak podľa Hlasu-SD jasne odkázala opozícii aj celej slovenskej verejnosti, že sa bojí schôdze o odvolávaní ministra, keďže sama nie je v jeho podpore jednotná.

Hlas-SD aj naďalej považuje Romana Mikulca za najslabšieho ministra v histórii Slovenska a je pripravená podporiť návrh na jeho odvolanie na mimoriadnej schôdzi, ktorá bude v septembri.

„Zároveň budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa k celej tejto situácii bude stavať Sme rodina," dodala Medveď Macíková.