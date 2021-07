Sme rodina kope za dlžníkov, od septembra budú splácať menej

Z 500 eurovej výplaty bude môcť exekútor ukrojiť len 14 eur.

28. júl 2021 o 17:40 Michal Katuška

BRATISLAVA. Keď sa rozhádaná koalícia v marci sporila o to, či má, alebo nemá Igor Matovič (OĽaNO) zostať premiérom a ktorí ministri sa tiež majú vzdať funkcií, Sme rodina využila vládnu krízu inak.

Zotrvanie v koalícii podmienila schválením viacerých sociálnych balíčkov pre ľudí aj podnikateľov na preklenutie druhej vlny pandémie, pre ktorú museli zatvoriť prevádzky. Medzi požiadavkami bolo aj dočasné odloženie exekúcií.

Strana Borisa Kollára medzičasom bez väčšieho záujmu verejnosti pripravila návrh, ktorý zásadne zlepšuje život dlžníkom. Veriteľom však môže výraznejšie zhoršiť vyhliadky toho, či sa k svojim peniazom ešte niekedy dostanú.

Dlžníkom, ktorí nedokážu splácať záväzky a exekútori im preto doteraz na účte ponechávali z mesačného príjmu len približne dvesto eur, teda životné minimum, budú po novom musieť ponechať nedotknuté aj omnoho väčšie sumy.

"My sme to otočili tak, že ostane vám asi 70 percent mzdy a len 30 percent odíde. Bude to trvalé opatrenie, ktoré zostane v platnosti aj po skončení pandémie," vysvetľuje teraz pre SME šéf klubu poslancov Sme rodina Peter Pčolinský.

Návrh formálne pripravilo ministerstvo spravodlivosti Márie Kolíkovej zo Za ľudí, ale Kollár rázne upozorňuje, že ide o ich nápad.