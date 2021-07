Spišiak: Súčasné dianie na polícii nie je chaos, Mikulec ukazuje veľkú odvahu

Roman Mikulec nie je nevýrazný minister vnútra, ktorý nemá prehľad o tom, čo sa mu deje na polícii alebo v inšpekčnej službe, tvrdí Mikulcov poradca a bývalý policajný riaditeľ JAROSLAV SPIŠIAK.

Súčasnú situáciu so stíhanými kajúcnikmi nevníma ako vojnu policajtov a dodáva, že sú politici, ktorým vyhovuje, že to zvonku pôsobí ako chaos.

NAKA stíha vedenie inšpekcie ministerstva vnútra aj Slovenskej informačnej služby a inšpekcia naopak robí razie v NAKA, zastavila im pri pátraní auto a to všetko aj na základe podkladov od SIS o kupovaní kajúcnikov. Je na Slovensku vojna policajtov?

Ja to nevnímam ako vojnu policajtov, jednotlivé inštitúcie robia prácu, ktorú robiť majú a využívajú na to svoje právomoci. NAKA stíha podozrivých najlepšie, ako vie a inšpekcia preveruje NAKU najlepšie, ako vie. To je úplne normálne v demokratickej spoločnosti.

V spoločnosti nedemokraticky riadenej by takýto problém vyriešili v zárodku a žiadny konflikt by nebol. Každá zložka by dostala pokyn, aby vec nejak vyriešila tak, že verejnosť by o ničom nevedela a bolo by to upratané pod koberec.

To, že niektorým ľuďom politicky vyhovuje, keď má verejnosť pocit, že vo vyšetrovaní je chaos a nedá sa nikomu veriť, to je tiež normálne. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude.

Veď ľudia z NAKA sa sťažujú, že ich za niekoľko mesiacov ani len nevypočuli, to je najlepšia práca?

Hovorím, že to robia najlepšie, ako vedia, a nie, že to robia najlepšie, ako sa dá. Zvonku sa to môže zdať, že si robia navzájom zle, ale oni iba využívajú svoje právomoci a taktiku. Veď je takticky nesprávne vypočuť podozrivých ako prvých.

Postupoval dočasný riaditeľ inšpekcie správne, keď predbežne odňal vyšetrovateľke kauzy manipulovania výpovedí kajúcnikov jej prípad? NAKA na ňu síce podala podnet pre podozrenie z jej zaujatosti, ale takto by NAKA v podstate mohla odstaviť akékoľvek nepohodlného vyšetrovateľa inšpekcie.

Sme v zaujímavej situácii. Inšpekcia bola vytvorená na to, aby odhaľovala trestnú činnosť policajtov, ale za posledný rok to bola iná zložka polície - NAKA, ktorá vyšetruje závažnú trestnú činnosť na najvyšších miestach v polícii. Samotná inšpekcia tieto veci nezistila, hoci je to jej úlohou.

Teraz má inšpekcia kontrolovať tých, ktorí túto trestnú činnosť odhalili, či to robia dobre. Navyše samotní ľudia z inšpekcie sa ocitli medzi podozrivými. V tejto situácii je nevyhnutné postupovať tak, ako to urobilo terajšie vedenie inšpekcie.

“ Roman Mikulec nikdy nebol politik a pôsobil v prostredí, kde sa verejnosť nikdy nedozvedela, čo sa mu v práci podarilo. Má trénovanú psychiku na to, aby netúžil po spoločenskom uznaní. „

Akékoľvek podozrenia treba riešiť okamžite. Ak sa to nepodarí vyjasniť klasickým pohovorom, tak potom je možné šéfke tímu pozastaviť činnosť, až dovtedy, kým sa nepreukáže jej objektivita. Inak by inšpekcia znovu čelila podozreniam, že si nerobí svoju prácu poriadne a ostali by pochybnosti aj o tejto kauze.

Súčasný zastupujúci riaditeľ chce inšpekcii prinavrátiť dobré meno. Jeho kroky boli možno radikálne, ale boli jediné možné v tejto situácii.

Môžete vylúčiť akýkoľvek zásah ministra vnútra v tejto veci?