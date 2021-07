Zisk zdravotných poisťovní treba regulovať, zhodla sa pracovná skupina

Zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk od augusta 2011, keď im to umožnila vláda Ivety Radičovej.

27. júl 2021 o 14:21 (aktualizované 27. júl 2021 o 14:59) TASR

BRATISLAVA. Zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať. Na pondelkovom stretnutí sa na tom zhodli zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia výboru pre zdravotníctvo či šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová.

Informovala o tom samostatná odborná referentka úradu Erika Kováčiková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Legislatívna úprava bude zohľadňovať záujem pacienta a nové ustanovenie bude vyžadovať, aby príjmy zo zdravotného poistenia pred prerozdelením boli použité na výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozpätí, ktorého šírka bude určená v súlade s predloženými benchmarkami. Pre ilustráciu prikladáme grafické zhrnutie," uviedla Kováčiková s tým, že v rokovaniach sa pokračuje ďalej.

Súvisiaci článok Štátne plánovanie delenia financií môže poškodiť zdravotné poisťovne Čítajte

Pracovnú skupinu na stretnutí tvorili štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková, členovia výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), Zuzana Šebová (Sme rodina), Marek Krajčí (OĽANO) a Tomáš Lehotský (Za ľudí), ďalej štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek a riaditeľka odboru špecifických operácií štátu MF SR Andrea Holíková a za ÚDZS okrem šéfky úradu aj Peter Pavlovič a zástupcovia právneho odboru.

Cigániková je za postupné zavádzanie regulácie

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková uviedla, že rokovania by mali pokračovať vo štvrtok. Očakáva postupné zavádzanie regulácie.

Zisky poisťovní by mali byť naviazané na splnenie stanovených kvalitatívnych kritérií.

"Napríklad takýmto kritériom by bola dostupnosť k lekárovi alebo počet preventívnych prehliadok či znižovanie úmrtí na onkologické ochorenia. Ak sa poisťovni podarí splniť toto kritérium, mala by mať nárok na zaslúžený zisk. Ak kritériá nebude poisťovňa plniť, tak by nemala mať nárok na zisk, lebo nedosiahla požadované výsledky. Takto sme to navrhli na stretnutí a bolo to prijaté veľmi pozitívne," priblížila Bittó Cigániková.

Dodala, že zisk poisťovní je dôležitý, aby na trh prichádzali noví investori, ktorým sa ale oplatí dbať na zdravie poistencov, na preventívne prehliadky a na kvalitu svojich služieb pre poistencov.

"Nastaviť kritériá však nebude otázka týždňa či dvoch, to bude dlhšiu dobu," uviedla poslankyňa parlamentu.

Voľba pripoistenia

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že navrhne, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a z limitu výdavkov na prevádzkové činnosti až po zaplatení všetkých objednaných výkonov.

Rovnako, že umožní občanom voľbu pripoistenia. Ak by súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze neprinášal hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda by zvážila zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia, teda jednej zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk od augusta 2011, keď im to opätovne umožnila vláda Ivety Radičovej (ex SDKÚ). Tvorbu zisku im zakázal prvý kabinet Roberta Fica (Smer) v roku 2008.

Právna norma však narazila na Ústavný súd. Zdravotné poisťovne tak dostali znova možnosť tvoriť zisk, avšak s podmienkami.