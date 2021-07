Dobré ráno: Kyberšikana je trestný čin, počas pandémie sa rozšírila

Za kyberšikanu hrozí až šesť rokov za mrežami.

27. júl 2021 o 23:00 Jana Maťková, Nikola Bajánová

Za kyberšikanu môže ísť agresor do väzenia aj na niekoľko rokov. Od prvého júla je totiž zastrašovanie alebo obťažovanie na internete trestným činom. Prvými prípadmi sa zaoberá už aj bratislavská polícia.

S kyberšikanou sa podľa tri roky starého výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva stretla vyše tretina mladistvých, no ich počet za posledný rok pandémie pravdepodobne ešte vzrástol.

Pomôže nový zákon znížiť nenávistné a vydieračské prejavy na internete? A ako s kyberšikanou bojovať?

Jana Maťková sa pýtala supervízorky projektu online terénnej práce v občianskom združení IPčko Zuzany Juránekovej.

Krátky prehľad správ

Expremiér Igor Matovič je už zaočkovaný prvou dávkou neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Na svojom Facebooku napísal, že "ak by dezoláti v politike, v ŠUKL a médiách Sputnika nedémonizovali, mohli sme mať ním dnes zaočkovaného polmilióna ľudí tak ako Maďari".

Chudoba a sociálne vylúčenie ohrozovali v minulom roku na Slovensku takmer 15 percent obyvateľov, čo predstavuje necelých 800-tisíc ľudí. Vyplýva to zo štatistík štatistického úradu. Najvyšší podiel ohrozených osôb bol vlani v Banskobystrickom kraji, kde ide o každého štvrtého obyvateľa.



Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel Július Binder, bývalý poslanec za HZDS a vodohospodár. Zohral významnú úlohu pri výstavbe a dokončení Vodného diela Gabčíkovo.



Tokio hlásilo v utorok takmer 3000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. Odborníci za to vinia letnú olympiádu, ktorá v hlavnom meste Japonska začala pred niekoľkými dňami.



Český senát schválil odškodnenie tisícok rómskych žien, ktoré československé, respektíve následne české štátne orgány nezákonne sterilizovali v rokoch 1966 až 2012. Komisárka Rady Európy Mijatovičová vyzvala na odškodnenie obetí nútenej sterilizácie aj Slovensko.

Odporúčanie

