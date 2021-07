Koronavírus na Slovensku: PCR testy zachytili 44 nových prípadov, nepribudli žiadne obete (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 536 obetí.

10:21 SVET - Česko schválilo dva dni voľna po očkovaní pre štátnych zamestnancov.

Premiér tvrdil, že nenašiel iný spôsob motivácie. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch zároveň informoval, že budú platiť výnimky pre nosenie rúšok a respirátorov.

Premiér tiež povedal, že dva dni voľna pre zamestnancov nebudú záťažou pre štátnu kasu. "Môj návrh vychádza z informácií, ktoré som získal z privátnej sféry," dodal. Upozornil, že zamestnanci môžu voľno čerpať do konca roka.

10:17 SVET - Izraelský prezident Herzog dostal tretiu dávku vakcíny.

10:10 SVET - V Maďarsko sa koronavírusom nakazilo 64 ľudí; zomrel jeden pacient s covidom.

Doterajšia bilancia koronavírusovej pandémie je 809 491 infikovaných a 30 026 obetí na životoch. Aktuálne je vírusom nakazených 31 308 ľudí. V nemocničnom ošetrení je 78 chorých s covidom, z nich 11 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

10:00 SLOVENSKO - PCR testy zachytili 44 nových prípadov koronavírusu, nepribudli žiadne obete. Laboratória spravili 7 288 PCR testov.

Zdravotníci zaočkovali za štvrtok prvou dávkou 4 189 ľudí.

Dnes nepribudla žiadna obeť na covid. Celkovo podľahlo ochoreniu 12 536 ľudí.

Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

9:45 SLOVENSKO - Druhá vlna pandémie menila názvy nových slovenských domén.

V roku 2020 sa nové domény venovali predovšetkým informovanosti o covide, druhá vlna pandémie koncom vlaňajška a začiatkom tohto roka však priniesla zmenu. V doménach prevládali skôr slová, ktoré súviseli s prísnejšími opatreniami, testovaním či vakcináciou. Informovala o tom spoločnosť SK-NIC, ktorá je správcom domén s koncovkou .sk.

V prvej polovici vlaňajška vzniklo zhruba 1300 domén súvisiacich s ochorením COVID-19. Najčastejšie obsahovali slová ako corona, COVID-19, antibakterial, anticovid, antikoronavírus, ako sa nenakaziť či dezinfekcia. Okrem toho sa vyskytovali aj výrazy ako výroba rúšok, ochrana tváre, respirátory, corona test, donáška jedla, rozvoz tovarov a nákupov, pomoc rodičom, dôchodcom či virtuálne učenie.

O rok neskôr už bol záujem o registráciu menší. Najčastejšie sa vyskytovali výrazy ako FFP, maska, očkovanie, vakcína či PCR.

8:13 SVET Zaočkovaní štátni zamestnanci v Česku budú mať platené dva dni voľna navyše. Premiér Andrej Babiš podpísal dodatok ku kolektívnej zmluve s odbormi.

V krajine pribudlo včera 203 prípadov infekcie, hospitalizovaných je 51 pacientov.

7:50 SVET Japonské hlavné mesto Tokio zostane v núdzovom stave do konca augusta a rovnaké opatrenia sa chystajú zaviesť aj v susedných prefektúrach a meste Osaka na západe krajiny.

To všetko v dôsledku rekordného nárastu prípadov v čase, keď sa v hlavnom meste konajú olympijské hry. Hostiteľské mesto olympijských hier hlásilo rekordný nárast pozitívnych tri dni po sebe, vrátane štvrtkových 3 865 vzoriek.

6:00 SVET Delta variant nového koronavírusu viedol na Blízkom východe k prudkému vzostupu nákazy a vyvolal tam "štvrtú vlnu" pandémie. Oznámila to WHO.

Vysokonákazlivý variant vírusu, ktorý najprv zaznamenali v Indii, sa už objavil v 15 z 22 krajín a teritórií blízkovýchodného regiónu - od Maroka až po Pakistan.

"Cirkulácia variantu delta spôsobuje v čoraz viac krajinách (spadajúcich do) regiónu WHO východného Stredomoria nárast v počte prípadov ochorenia Covid-19 a úmrtí," uvádza sa vo vyhlásení WHO.