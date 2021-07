Najvyšší správny súd začne fungovať od augusta

Zriadenie Najvyššieho správneho súdu je podľa jeho predsedu Pavla Naďa sviatkom správneho súdnictva.

29. júl 2021 o 11:41 SITA

BRATISLAVA. Najvyšší správny súd SR začne fungovať v nedeľu 1. augusta.

Jeho úlohou je chrániť ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov, bude preskúmavať dôležité rozhodnutia úradov a inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov a sociálnych či daňových vecí.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.

Preberie aj niektoré kompetencie Ústavného súdu SR, preto sa o ňom hovorí aj ako o malom ústavnom súde.

„Rovnako bude rozhodovať o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia. A v neposlednom rade bude disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov či exekútorov,“ uviedol Bubla.

Dodal, že jeho právomoci nie sú obyčajné, ale sú zásadné v tom, aby mohla byť navrátená dôvera v inštitúcie a právny štát.

„Je to kľúčová inštitúcia v rámci reformy justície pre vrátenie dôveryhodnosti v spravodlivosť na Slovensku. Teším sa z nového zboru sudcov, teším sa z nového zboru odborného personálu a verím, že v najbližšom období najvyšší správny súd ukáže, že toto bol správny krok,“ povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Najvyšší správny súd povedie jeho predseda Pavol Naď, podľa ktorého bude 1. august sviatkom správneho súdnictva.

Podľa jeho slov sa často nedeje, aby politická moc, ktorá má v praktickom prevedení v rukách parlament a vládu, sa nechala kontrolovať inou inštanciou, ktorá môže korigovať jej rozhodnutia.

„Táto špecifická doba nastala v roku 2020 s pokračovaním v roku 2021, a preto zriadenie najvyššieho správneho súdu nie je ojedinelou vecou a je to sviatok pre občanov SR, a to na ďalšie desaťročia a prial by som si, aby to bolo na stáročia,“ uzavrel Naď.