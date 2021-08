Ďuriš Nicholsonová: Odchádzam z politického priestoru mierne demotivovaná

3. aug 2021

Slovensko sa nepridalo k štátom, ktoré kritizujú Maďarsko za nový zákon o pedofílii namierený proti LGBT+ komunite. Prezidentka Zuzana Čaputová aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) majú napriek tomu iný postoj.

O tom, ako sa pozerá na to, že Slovensko sa neohradilo voči Orbánovmu zákonu proti LGBT+ komunite, ako vníma súčasné postavenie SaS v koalícii po svojom odchode a o vlastnej politickej budúcnosti hovorí v rozhovore pre SME europoslankyňa LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ.

Malo by sa Slovensko postaviť inak k maďarskému zákonu o pedofílii?

Jednoznačne. Som veľmi vďačná, že ešte stále máme ľudí, ako sú prezidentka Čaputová a minister zahraničných vecí Korčok, ktorí dokážu jednoznačne vyjadriť svoj názor a vedia, čo je správne, a vedia sa postaviť na správnu stranu barikády.

Žiaľ, nedá sa to povedať o ostatných politikoch, ktorí sa v našich zemepisných šírkach zmenili na čistých populistov naháňajúcich hlasy. Preto k spomínanému maďarskému zákonu nedokážu zaujať veľmi jasný postoj.

Je absolútne neprípustné, aby sa homosexuálne orientovaní ľudia hádzali do jedného vreca s pedofilmi. Je to v príkrom rozpore s pilierom nediskriminácie, na ktorom je postavená Európska únia.

Som smutná, že aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) zas strčil hlavu do piesku, ako to na Slovensku býva. Aj keď bol s Viktorom Orbánom, rozprával niečo vo všeobecnosti o ľudských právach, ale nebol schopný hovoriť o tomto konkrétnom zákone.

EÚ bude Orbána za tento zákon riešiť aj bez ohľadu na názor Slovenska. Je teda podstatné, aby k spomínanému zákonu zaujalo Slovensko kritický postoj?

To je typicky slovenské, vopchať si hlavu do piesku a v rozhodujúcich chvíľach nebyť schopný jasného postoja. Za všetkým vidím to, že súčasní členovia koalície prakticky od začiatku riešili predvolebnú kampaň a len naháňajú hlasy voličov.

Teraz je moderné robiť z homosexuálne orientovaných ľudí strašiakov a slovenskí politici nabehli na túto vlnu.