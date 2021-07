Šéf inšpekcie: Tekutina sa v Hrone šírila ako tlaková vlna, ryby zabíjala v danom momente a mieste

Slovenská inšpekcia životného prostredia aj polícia ekologickú katastrofu riešia.

30. júl 2021 o 16:22 Daniela Hajčáková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen unikla do rieky Hron začiatkom týždňa látka, ktorá spôsobila hromadný úhyn rýb. Rybári z vody vylovili 5,4 tony mŕtvych rýb.

Riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia JÁN JENČO vysvetľuje, že môže trvať roky, kým sa niektoré druhy rýb budú v rieke opäť prirodzene rozmnožovať. Voda nebola otrávená, ryby sa v nej udusili.

Aká látka zabila ryby v Hrone?

Jej pôvodcom je prevádzkovateľ bioplynovej stanice v obci Budča. V obci sú dokonca dve bioplynové stanice – jedna je vyššie nad dedinou a spomínaná druhá, z nádrže ktorej vytiekla znečisťujúca látka, je nižšie.

Do vody sa dostal digestát, ktorý vzniká ako koncový produkt pri tvorbe bioplynu. V tomto prípade ide o certifikované poľnohospodárske hnojivo.

Spomínaná bioplynová stanica spracúva iba biologicky rozložiteľný odpad - kuchynský odpad, zvyšky z reštaurácií, potravinársky priemyselný odpad. Nejde o jednu z mnohých bioplynových staníc, ktoré žijú z dotácií a spracovania biomasy a ktoré by do hmoty, z ktorej vzniká plyn, pridávali čistiarenské kaly, ktoré často obsahujú aj ťažké kovy.

Všetok potravinový odpad - raz dostanú viac mliekarenských výrobkov a raz mäsových - melú, aby sa z toho vytvorila homogénna hmota.

Vo fermentoroch táto zmes hnije a vzniká bioplyn, ktorý zachytávajú a využívajú ho na výrobu elektriny a tepla.

To, čo po výrobe elektriny a tepla ostane ako vyhnitý zvyšok, je digestát. V tomto prípade je veľmi tekutý, keďže použitý odpad predtým pomelú. Skladujú ho vo vaku z gumotextílie, ktorý je uzatvorený, aby nesmrdel. Vak, ktorý vyzerá ako nafúknutý balón, je uložený v akejsi vani vykopanej v zemi, ktorá je zabezpečená izolačnými vrstvami.

Z Hronu vylovili 5,4 ton uhynutých rýb. (zdroj: Richard Štencl)

Digestát vytiekol po tom, ako bola v obci búrka a na vak spadol strom?

Nebol to ani celý strom, ale konár. Spadol naň z výšky a prebodol ho. Trafil ho nešťastne - v rohu vaku a priamo na šev. Keďže bol vak plný digestátu, tekutina sa z neho začala valiť a roztrhla vak po celej dĺžke.

Digestát sa potom vylial do blízkeho Bienskeho potoka a až odtiaľ sa dostal do Hrona. Okolo celej nádrže s digestátom je odvodňovací kanál, v ktorom po incidente vybudovali hrádzku, aby sa znečistenie ďalej nešírilo do Hrona.

Ako je možné, že nádrž, ktorá môže znečistiť vodu, stojí blízko pri potoku? Potrebuje bioplynová stanica na svoje fungovanie potok?