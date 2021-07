Bratislava rúška nezloží. Očkovanie z nej však počas delty spraví ostrov slobody

V hlavnom meste je úplne zaočkovaných 70 percent ľudí nad 50 rokov.

29. júl 2021 o 20:52 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Zaočkovanosť v Bratislave výrazne presahuje priemer ostatných slovenských miest a obcí. Viac ako polovica obyvateľov hlavného mesta je proti covidu-19 plne zaočkovaná. Znamená to, že Bratislava by mala byť najlepšie pripravená na tretiu vlnu koronavírusu spôsobenú delta variantom, ktorej začiatok ministerstvo oznámilo v stredu.

Stane sa teda hlavné mesto Slovenska vďaka svojej vysokej zaočkovanosti ostrovom slobody alebo ho, ako iné regióny krajiny, pohltí delta variant covidu?

"Určite to tu bude ľahšie a budú menej závažné priebehy ochorenia covidu-19, ale nie je to tak, že by sme tu veselo chodili bez rúšok a ľutovali zvyšok Slovenska, aké to oni majú ťažké," prognózuje situáciu v Bratislave Martin Šuster, ekonomický výskumník z iniciatívy Veda pomáha.

Rizikových 20 percent

Všetci odborníci, ktorých denník SME oslovil s vyššie uvedenou otázkou, sa zhodujú, že pre úspech boja Bratislavy s deltou a slobodu jej obyvateľov počas tretej vlny bude kľúčovým podiel zaočkovaných ľudí nad 50 rokov.