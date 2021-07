Dobré ráno: Političky v plavkách či s výstrihmi trápia len sexistov

Najmä hrude odhaľujú muži politici na celom svete.

29. júl 2021 o 23:00 Michaela Žureková, Nikola Bajánová

Ženy v politike pred ním chránené nie sú a miesto toho, aby sa spoločnosť pozerala výlučne na ich prácu, často radšej rozoberá to, čo nosia, ako vyzerajú a tiež ich rada upratuje do akýchsi asexuálnych škatuliek.

Čo je patričné pre političky? Máme právo hodnotiť, ako vyzerajú? A aký veľký je problém so sexizmom na Slovensku?

Nikola Šuliková Bajánová sa o téme rozpráva s Michaelou Žurekovou zo SME Ženy.

Krátky prehľad správ

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková získala zlatú medailu vo finále trapu na olympijských hrách. Rodáčka z Nitry trafila vo finále 43 letiacich terčov a vybojovala pre Slovensko prvý cenný kov v Tokiu.

Odporcovia očkovania a protipandemických opatrení, ktorí sa vo štvrtok zhromaždili pred prezidentským palácom, blokovali hodiny verejnú dopravu v hlavnom meste. Polícia, ktorá si vyslúžila kritiku pre nedostatočné zasiahnutie, poobede situáciu komentovala slovami, že vážne narušenie verejného poriadku nezaznamenala.

Google a Facebook budú od svojich zamestnancov pred ich návratom do spoločných kancelárií požadovať očkovanie. Oznámenie prichádza krátko po tom, ako o podobnom kroku rozhodli americké verejné inštitúcie. Google túto požiadavku v najbližších týždňoch zavedie do platnosti na území USA a v ďalších mesiacoch ju rozšíri aj do iných častí sveta.

Ľudstvo dnešným dňom prechádza na ekologický dlh, k 29. júlu sme na planéte vyčerpali všetky prírodné zdroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť za jeden rok. Na Slovensku sme tento bod dosiahli už v máji.

Odporúčanie

Tí z vás, ktorí sú tu s nami dlhšie, si možno spomenú na moje dávne odporúčanie prvej série podcastu Blackout s oscarovým hercom Ramim Malekom. V krátkosti, v Spojených štátoch vypadne, či možno vypnú prúd a hlavný hrdina, malomestský DJ dokumentuje tragické následky tohto výpadku v jeho komunite. No a len nedávno som všimla, že už je niekoľko týždňov zverejnená aj druhá séria podcastu.