Slovenská Billie Eilish spôsobila škandál v Poľsku

30. júl 2021 o 15:08 The Slovak Spectator

1. Príbeh o postrelenom riaditeľovi sa dostal až na titulku londýnskych Timesov. British Council toho v priebehu posledných 75 rokov zažil mnoho, od zatvorenia cez znovuotvorenie až po stretnutie s hlavou britskej monarchie: From a shot director to meeting the Queen: The British Council celebrates 75 years in Slovakia

2. Vedeli ste, že lietajúci tanier nie je len na bratislavskom Moste SNP? Unikátna séria videí vám predstaví niekoľko menej známych, no o to zaujímavejších miest v našom hlavnom meste: Virtual tours of Bratislava’s little-known places

3. Príbeh bratislavskej Starej tržnice dokazuje, že trhy sú stále „in“. Jej premenu v priebehu desaťročí momentálne môžete vidieť na sérii unikátnych historických fotografií, ktoré vystavujú pred jej budovou v centre mesta: Rare historical photos uncover the story of Bratislava's Old Market Hall

4. V Pieninách nemusíte len splavovať Dunajec či navštíviť známy kartuziánsky kláštor. Obujte si turistické topánky a objavte prírodné bohatstvo Haligovských skál: Slow silence: Haligovské skaly

5. Britský veľvyslanec Nigel Baker sa na Slovensko vrátil po 24 rokoch. Po prvom roku vo funkcii priznáva, že stále nevie, ako niektorí ľudia vyzerajú bez rúšok: UK Ambassador: Britons in Slovakia are a resilient community

6. V mladosti ju volali Steffi po tenisovej legende, no jej športová kariéra nakoniec viedla inam. Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková získala v Tokiu svoje prvé olympijské zlato, a v kvalifikácii dokonca zlomila svetový rekord: Golden Zuzana hits nearly anything that moves

7. Mená ulíc a nápisy na budovách úradov a obchodov sú napísané v dvoch jazykoch, ľudia prepínajú medzi slovenčinou a maďarčinou podľa potreby. Ako Maďari na Slovensku dnes prežívajú svoju dvojjazyčnosť? One language for work, one for home. What bilingualism means for Hungarians in Slovakia

8. Nedávna dohoda o dokončení plynovodu Nord Stream 2 ovplyvní aj Slovensko. Poľsko a Ukrajina protestujú, slovenská pozícia sa za posledné roky zmenila od mierne kritickej na zdržanlivo-mlčanlivú: US and Germany made a declaration on Nord Stream 2. Where does it leave Slovakia?

9. Právnici a umelá inteligencia, spoločensky prospešné činnosti právnických firiem či postavenie žien. Aj týmto témam sme sa venovali v špeciálnej rubrike zameranej na právo a legislatívu: Demand for free legal advice increased in pandemic, pro bono specialists say

10. Slovenská Billie Eilish svojím vystúpením v Poľsku spôsobila škandál, keď otvorene podporila LGBTI komunitu. Krátko na to prišiel o prácu jeden z editorov. Viac sa dozviete v týždňovom prehľade noviniek z kultúry, cestovania a športu: Slovak Billie Eilish supports LGBTI people on live Polish TV

