Keby bola polícia agresívnejšia, mohlo dôjsť k násilnostiam, reaguje expert na protest antivaxerov

Nečinnosť polície nepriamo kritizoval aj premiér Heger.

30. júl 2021 o 22:08 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Štvrtkové konanie polície, ktorá celé hodiny nezasiahla proti demonštrantom blokujúcim dopravu v centre Bratislavy, vzbudilo nevôľu aj posmech.

Ten si polícia vyslúžila najmä za argument, že nedokáže rozlíšiť protestujúcich od turistov. Bol to jeden z momentov, keď nevedela hodnoverne vysvetliť svoje konanie.

Ak by však polícia proti demonštrantom vystúpila razantnejšie, mohlo by dôjsť k násilnostiam. Myslí si to Boris Löffler, vedúci katedry policajných vied Akadémie Policajného zboru.

Políciu kritizujú viacerí politici aj mimovládne organizácie za to, že dovolila demonštrantom prakticky po celý deň paralyzovať dopravu v okolí Hodžovho námestia v centre Bratislavy.