Opäť hrozia búrky, pre západné Slovensko platí druhý stupeň výstrahy

Na väčšine územia teploty neprekročia tridsiatku.

1. aug 2021 o 9:36 (aktualizované 1. aug 2021 o 10:28) SITA, TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Dnes bude na území Slovenska prevažne oblačno a postupne sa na mnohých miestach vyskytne dážď alebo prehánky, miestami búrky - aj intenzívne a s krúpami.

Na juhu a východe krajiny bude dusno a teplo. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.

Výstrahy pred búrkami

Výstrahy pred búrkami vydali meteorológovia pre celú krajinu.

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 14:00 21 ℃ Riziko zrážok: 30% 17:00 19 ℃ Riziko zrážok: 30%

Druhý rizikový stupeň platí pre celé západné Slovensko. V Bratislavskom kraji je vyhlásený približne od 8:00 do 17:00, v Trenčianskom od 9:00 do 19:00, v Nitrianskom od 12:00 do 19:00 a v Trnavskom približne od 8:00 do 17:00.

Druhý rizikový stupeň platí aj pre stredné Slovensko okrem severných okresov Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. V týchto okresoch platí počas dňa prvý stupeň výstrahy.

Druhý rizikový stupeň bude na strednom Slovensku približne od 12:00 do 20:00.

Pre väčšinu východného Slovenska je vyhlásený prvý stupeň meteorologickej výstrahy. Od 14:00 však meteorológovia vyhlásili výstrahu druhého stupňa pred búrkami aj pre okresy Levoča, Medzilaborce, Poprad, Rožňava, Gelnica a Spišská Nová Ves. Platiť bude do 20:00.

Hrozia aj prívalové povodne

Meteorológovia tiež v niektorých okresoch vyhlásili hydrologickú výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami. Tie hrozia v okrese Myjava, na strednom Považí, na severe okresu Žilina a v povodí rieky Rajčanka, ďalej v regióne Kysúc, v okrese Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Brezno, Veľký Krtíš a Revúča. Výstraha druhého stupňa platí do 20:00.

V ďalších 34 okresoch platí výstraha prvého stupňa.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch,“ informoval Slovenský hydrometeorologický ústav.

Výstrahy aj pred vetrom

Najvyššia teplota dosiahne 22 až 28 stupňov Celzia, na juhu, Šariši a Zemplíne 28 až 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 17 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), v nárazoch okolo 14 metrov za sekundu (50 km/h).

Vietor sa popoludní na juhozápade zmení na severozápadný, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Vo vysokých polohách sa postupne môže vyskytnúť až víchrica.

Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vyhlásili okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín.

Meteorológovia predpokladajú úhrn zrážok do 15 milimetrov, pri búrkach lokálne 15 až 50 milimetrov.