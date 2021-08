Lengvarského reforma má oproti stratifikácii väčšiu šancu prejsť, myslí si analytik Smatana

Jedným z predpokladov úspechu reformy sú financie.

1. aug 2021 o 10:24 SITA

BRATISLAVA. Optimalizácia siete nemocníc má oproti stratifikácii väčšiu šancu prejsť. Ako pre agentúru SITA uviedol zdravotnícky analytik Martin Smatana, aktuálny návrh posilňuje regulačné autority štátu a kvalitne sú vypracované aj medicínske návrhy.

Aj keď sieť nemocníc stále nie je doriešená, rezort zdravotníctva je podľa neho na najlepšej ceste k úspechu.

„Viem, že ministerstvo zdravotníctva komunikuje s asociáciami, mestami a VÚC-kami, takže idú na to dobre. Teraz je to naozaj o tom, aby sa to korektne nastavilo, našli kompromis a aby to fungovalo,“ uviedol Smatana.

Vo veľkej reforme nemocníc je zahrnutá aj obnova primárnej siete, ktorá podľa neho vyzerá nádejne.

Vyčlenená je takmer miliarda eur

Optimalizácia siete nemocníc má podľa analytika väčšiu šancu ako stratifikácia z viacerých dôvodov. Ako povedal, ľudia chápu, ako nemocnice zlyhali pri covide, nakoľko sú v katastrofálnom stave. Ľudia tak pochopili, že reforma je nevyhnutná.

Súvisiaci článok Kalavská s reformou nemocníc narazila na Smer. Lengvarský štartuje tú svoju Čítajte

Ďalším predpokladom úspechu reformy sú financie. Kým pri stratifikácii bolo k dispozícii 70 miliónov eur ročne na celý rezort, teraz je len na obnovu nemocníc vyčlenených 997 miliónov eur.

„Do veľkej miery už aj poskytovatelia pochopili, že je to potrebné,“ doplnil Smatana.

Pripomenul tiež, že veľká časť súčasnej opozície návrh už v minulosti podporila, oveľa ťažšie sa teda argumentuje, prečo to nepodporiť teraz.

„Máme ministra, ktorý nie je politik a nechce byť politik, ktorému je jedno, že bude nepopulárny, keď to prejde. To je kľúčové,“ konštatoval.

Zmeny nebudú pre všetkých prijateľné

Smatana zároveň priznáva, že sa pri reforme nevyhovie každému a zmeny nebudú pre všetkých prijateľné.

„My sme zvyknutí na to, že čo je blízko, je bezpečné. Ale to tak vôbec nie je. Bezpečná nemocnica je taká, ktorá robí dosť výkonov, má personál, ktorý nie je vyčerpaný a technológie, ktoré nie sú staršie ako ja. Takých nemocníc nie je na Slovensku, bohužiaľ, veľa. Toto treba komunikačne presadiť a vysvetliť,“ uzavrel analytik.