Ranný brífing: Šéfovi polície priťažil postoj k protestu antivaxerov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

2. aug 2021 o 23:11 Michal Deliman

Policajný prezident Peter Kovařík má problém pre zastavenie akcie inšpekcie, najnovšie mu priťažil jeho postoj k protestu v Bratislave. Poslanci z výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý ho môže odvolať, chcú vysvetlenia.

Za šesť dní 130 kilometrov peši. Takto si uctievajú pamiatku tých, ktorí sa počas Slovenského štátu mesiace skrývali v lesoch a prešli obrovské vzdialenosti hladní, dehydrovaní, slabo oblečení a s obavou o holý život. Memoriálu Stopami ukrývaných detí sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Otázky o inšpekcii aj o protestoch. Koaliční poslanci pri Kovaříkovi váhajú

Sabbatiniho tetovanie vyvoláva otázky, obvinenie z neonacizmu ho uráža

Olympiáda ako impulz? Ide o najhoršiu investíciu, ktorú môže krajina spraviť

Iránci tušili, že na palube nie sú Izraelčania. Zabili Brita a Rumuna

Bojí sa, že skončí v pracovnom tábore. Bieloruskej atlétke ponúkajú pomoc viaceré krajiny

Baník, ktorý si trúfol na prácu programátora. Tomáš Hisem žije veľký príbeh malého človeka

Koaliční poslanci pri Kovaříkovi váhajú

Policajný prezident Peter Kovařík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Policajný prezident Peter Kovařík by teoreticky mohol polícii šéfovať aj s obvinením zo zneužitia právomoci v kauze stíhania kajúcnikov. Odvolať by ho mohol len minister vnútra Roman Mikulec na návrh výboru pre obranu a bezpečnosť.

Ani poslanci zo strán vládnej koalície v tomto výbore však nevedia povedať, či by ho v prípade takéhoto návrhu podržali, alebo nie. Chcú najprv vysvetlenia od Kovaříka nielen v kauze kajúcnikov, ale aj v prípade protestov v Bratislave.

„Z vlastných skúseností viem, že v médiách sa toho veľa popíše a skutočnosť môže byť iná. Preto si počkám na argumenty,“ povedal Lukáš Kyselica z OĽaNO, ktorý sám bol vyšetrovateľom NAKA.

Naopak otvorene za odvolanie Kovaříka sú poslankyňa Denisa Saková a poslanec Peter Pčolinský. Obaja sú členmi výboru pre obranu a bezpečnosť. Kovařík neodpovedal na otázku, či by sám odstúpil v prípade, že by ho za zneužitie právomoci obvinili.

„Ak budem predvolaný, k veci sa vyjadrím orgánom činným v trestnom konaní. Na otázky v akejkoľvek súvislosti s týmto konaním je preto predčasné v súčasnosti odpovedať,“ povedal pre SME.

Polícia závislá od internetových bludov: Uniformovaných si tu držíme preto, aby garantovali poriadok, a nie nato, aby poskytovali svoje insitné čítania ústavy, píše Zuzana Kepplová.

Sabbatiniho tetovanie vyvoláva otázky

Rory Sabbatini. (zdroj: TASR/AP)

Po tom, ako juhoafrický golfista Rory Sabbatini získal za Slovensko striebornú olympijskú medailu, vzbudilo diskusiu jeho tetovanie.

Podľa odborníkov na extrémizmus môže ísť o symbol pripomínajúci juhoafrických neonacistov AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging).

S nápadom, aby Sabbatini reprezentoval Slovensko, prišiel viceprezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala, bratanec Sabbatiniho manželky Martiny (za slobodna Štofaníková - pozn. red .). V minulosti bola priateľkou súčasného šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), s ktorým má syna Šimona Heliodora.

"Neskutočne ľudsky ma to uráža," reagoval golfista na nepriame obvinenie, že jeho znak vytetovaný na ruke je symbolom neonacizmu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pribudlo šesť nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili celkovo 1 205 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach 81 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 855 ľudí.

Pribudlo šesť nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili celkovo 1 205 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach 81 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 855 ľudí. Návrh na väzbu Bödöra: Pri obhliadke kancelárie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vlani našli rôzne listiny, ktoré sa týkajú nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra. Podľa Denníka N, ktorý informáciu priniesol, išlo o kópiu uznesenia o vznesení obvinenia, odôvodnenie podnetu na jeho vzatie do väzby ako aj samotný návrh.

Pri obhliadke kancelárie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vlani našli rôzne listiny, ktoré sa týkajú nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra. Podľa Denníka N, ktorý informáciu priniesol, išlo o kópiu uznesenia o vznesení obvinenia, odôvodnenie podnetu na jeho vzatie do väzby ako aj samotný návrh. Návrh dohody s Dömötörom: Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry podal na Okresný súd Bratislava III návrh dohody o vine a treste s obvineným Csabom Dömötörom, ktorý vystupoval ako svedok v policajných kauzách.

Olympiáda je najhoršou investíciou, akú môže krajina spraviť

Olympiáda v Tokiu 2020. (zdroj: TASR/AP)

Olympijské hry sú pre usporiadateľskú krajinu šancou, ako na seba upriamiť pozornosť celého sveta. Z hľadiska ekonomickej návratnosti sú však najhoršou možnou investíciou. Skúsenosť ukazuje, že prepočty očakávaných nákladov sú zvyčajne "vycucané z prsta" a takmer vždy sa nafúkli. Naopak, výnosy môžu byť veľkou neznámou.

Tokijská olympiáda nie je výnimkou, už teraz sa "teší" prívlastku jednej z najdrahších v histórii . Čiastočne aj preto, že obrovská akcia sa koná bez účasti divákov.

Audit japonskej vlády odhaduje, že finálny účet za letné hry sa zastaví na rozmedzí 20 až 25 miliárd amerických dolárov. Na porovnanie, keď Tokio pred ôsmimi rokmi v súťaži o olympiádu porazilo Madrid a Istanbul, vtedajší premiér Šinzó Abe tvrdil, že náklady sa vmestiť do ôsmich miliárd dolárov.

Trojnásobné predraženie je silná káva pre krajinu, ktoré síce patrí medzi najbohatšie na svete, no zároveň sa topí v dlhoch. Podiel verejného dlhu na HDP Japonska sa aj vplyvom pandémie covidu prehĺbil na 224 percent. Na takej úrovni nelietalo ani Grécko počas krízy pred desiatimi rokmi (okolo 170 percent HDP).

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Štátna prémia: Wüstenrot stavebná sporiteľňa prechádza najväčšou zmenou vo svojej histórii. Jej vedenie sa rozhodlo, že ukončí predaj nových zmlúv na stavebné sporenie. Predseda predstavenstva spoločností Wüstenrot Marian Hrotka v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, že dôležitým impulzom pre radikálnu zmenu stratégie bolo zníženie štátnej prémie.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa prechádza najväčšou zmenou vo svojej histórii. Jej vedenie sa rozhodlo, že ukončí predaj nových zmlúv na stavebné sporenie. Predseda predstavenstva spoločností Wüstenrot Marian Hrotka v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, že dôležitým impulzom pre radikálnu zmenu stratégie bolo zníženie štátnej prémie. Dôchodok zo zahraničia: Výšku dôchodku zo zahraničia musia slovenskí dôchodcovia oznámiť Sociálnej poisťovni do konca augusta. Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia SP potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr než minulý rok.

Výšku dôchodku zo zahraničia musia slovenskí dôchodcovia oznámiť Sociálnej poisťovni do konca augusta. Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia SP potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr než minulý rok. Očkovacia lotéria: Na očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus sa do pondelka do 15:00 zaregistrovalo 160-tisíc ľudí. V nedeľu sa budú losovať piati ľudia, ktorí môžu vyhrať špeciálnu prémiu 100-tisíc eur.

Iránci tušili, že na palube nie sú Izraelčania. Zabili Brita a Rumuna

Napadnutá loď sa plaví pod libérijskou vlajkou. (zdroj: SITA/AP)

V posledných dňoch Izrael, Američania a Briti obviňujú iránske Revolučné gardy, ktoré sa spovedajú priamo ajatolláhovi Chameneímu, z útoku na tanker MV Mercer Street, ktorý prevádzkuje izraelská spoločnosť Zodiac Maritime a plaví sa pod libérijskou vlajkou.

Incident sa udial v Ománskom zálive v medzinárodných vodách pri vstupe do Perzského zálivu. Zomrel pri ňom jeden občan Británie a jeden z Rumunska. Bukurešť sa tak pridala ku krajinám, ktoré z útoku obviňujú Irán.

Irán tvrdí, že s útokom na tanker nemá nič spoločné, no analytici za tým vidia odvetu za sériu útokov na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh v Sýrii spred dvoch týždňov.



V posledných mesiacoch sa odohralo niekoľko útokov na lode čiastočne vlastnené izraelskými spoločnosťami, no posádke vždy spôsobili maximálne ľahšie zranenia. Teraz zasiahli kajuty a zabili dvoch ľudí.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Čínou sa šíri delta: Milióny ľudí museli v Číne zostať vo svojich domovoch v dôsledku lockdownu, ktorým sa krajina pokúša zvládnuť najrozsiahlejšie prepuknutie nákazy koronavírusu za uplynulých niekoľko mesiacov. Šírenie variantu delta zasiahlo viac než 20 čínskych miest a vyše desiatku provincií.

Milióny ľudí museli v Číne zostať vo svojich domovoch v dôsledku lockdownu, ktorým sa krajina pokúša zvládnuť najrozsiahlejšie prepuknutie nákazy koronavírusu za uplynulých niekoľko mesiacov. Šírenie variantu delta zasiahlo viac než 20 čínskych miest a vyše desiatku provincií. Afganistan kritizuje USA: Afganský prezident Ašraf Ghaní pripísal zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine rozhodnutiu Washingtonu "náhle" stiahnuť vojakov z Afganistanu. Ghaní podľa vlastných slov Spojené štáty varoval, že takéto stiahnutie bude mať "následky".

Afganský prezident Ašraf Ghaní pripísal zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine rozhodnutiu Washingtonu "náhle" stiahnuť vojakov z Afganistanu. Ghaní podľa vlastných slov Spojené štáty varoval, že takéto stiahnutie bude mať "následky". Požiar na Rodose: Vlna horúčav v Grécku nekončí. Počas celého týždňa možno podľa miestnej meteorologickej služby očakávať, že teploty presiahnu 44 stupňov Celzia. V dôsledku extrémneho sucha a silného vetra sa vymkol spod kontroly rozsiahly požiar na dovolenkármi vyhľadávanom ostrove Rodos. Hotely a ubytovacie zariadenia doposiaľ oheň ani dym priamo neohrozil.

Zo zahraničných webov:

Cimanovská sa bojí, že skončí v pracovnom tábore

Bieloruská šprintérka Kryscina Cimanovská. (zdroj: TASR/AP)

Bieloruská bežkyňa Kryscina Cimanovská odmietla letieť domov z OH v Tokiu pre obavy o svoju bezpečnosť. Vedenie bieloruského tímu ju chcelo bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala národný tím.

„Bol na mňa vyvinutý tlak a snažia sa ma vyviesť z krajiny bez môjho súhlasu, preto žiadam MOV, aby zasiahol,“ uviedla Cimanovská. Návratu do Bieloruska sa údajne bránila, pretože sa bála, že by ju po príchode do vlasti poslali do pracovného tábora.

V pondelok mala súťažiť v behu na 200 metrov, ale bieloruský tím ju v nedeľu odviezol na letisko. Zavolala políciu, ktorá ju po niekoľkých hodinách strávených na letisku odviezla na bezpečné miesto.

Aj momentálne je v starostlivosti úradov, MOV požiadal o písomné stanovisko národný olympijský výbor Bieloruska. Bežkyni ponúkol pomoc pri ďalších krokoch, ktoré plánuje urobiť.

Podľa Nippon TV bude hľadať azyl v Nemecku, noviny Tokyo Sport zasa uviedli, že chce zamieriť do Rakúska. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek jej už v nedeľu ponúkol vízum. Atlétke medzičasom ponúklo pomoc susedné Poľsko.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Tóth sa necíti ako favorit: Na predchádzajúcej olympiáde v Riu de Janeiro získal chodec Matej Tóth zlatú medailu. Odvtedy si prešiel náročným obdobím. Očistil svoje meno od podozrení pre odchýlky v biologickom pase, na európskom šampionáte 2018 bol strieborný a o rok neskôr nedokončil preteky na majstrovstvách sveta v Dauhe. Na olympiáde v Tokiu ho čakajú posledné veľké preteky v kariére na 50 km.

Na predchádzajúcej olympiáde v Riu de Janeiro získal chodec Matej Tóth zlatú medailu. Odvtedy si prešiel náročným obdobím. Očistil svoje meno od podozrení pre odchýlky v biologickom pase, na európskom šampionáte 2018 bol strieborný a o rok neskôr nedokončil preteky na majstrovstvách sveta v Dauhe. Na olympiáde v Tokiu ho čakajú posledné veľké preteky v kariére na 50 km. Gelle predviedol svoj typický finiš: Po prvom medzičase bol na poslednom mieste, no napokon s prehľadom skončil na druhom mieste. Kajakár Peter Gelle sa na olympiáde v Tokiu z rozjazdy kvalifikoval priamo do semifinále v kráľovskej disciplíne, v singlkajaku na tisíc metrov.

Po prvom medzičase bol na poslednom mieste, no napokon s prehľadom skončil na druhom mieste. Kajakár Peter Gelle sa na olympiáde v Tokiu z rozjazdy kvalifikoval priamo do semifinále v kráľovskej disciplíne, v singlkajaku na tisíc metrov. Jánymu tesne ušlo finále: Slovenský reprezentant v streľbe Patrik Jány nepostúpil do finále malokalibrovky 3x40 na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii obsadil 13. priečku s nástrelom 1172 bodov. Na postup do finále mu chýbali 4 body.

Baník, ktorý si trúfol na prácu programátora

Baník Tomáš Hisem musel zmeniť profesiu. Vybral si IT. (zdroj: FILMTOPIA)

Mám štyridsaťštyri rokov a dvadsaťpäť rokov som bol zahrabaný po zemou, hovorí baník Tomáš Hisem.

V bani sa s kolegami dorozumieval úsporne, v stresujúcich podmienkach si neraz vystačil iba s nadávkami. Odreagovať sa zvykol na futbalových zápasoch Baníka Ostrava, spieval na nich prosté a jemne vulgárne fanúšikovské chorály.

Nikto ho nikdy neškolil, ako vystupovať na verejnosti, a nie je ani prirodzený rétor, napriek tomu súhlasil s tým, že o ňom vznikne film Nová šichta, ktorý po uzavretí baní Paskov zaznamenáva jeho pokus prejsť rekvalifikačným kurzom a úplne zmeniť povolanie.

Presnejšie, stať sa programátorom. Východiskovú pozíciu naozaj nemá ľahkú. Ťažko uveriť, že sa mu to podarí.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Umenie nie je excelová tabuľka: S Karolom Felixom je skvelé rozprávať sa, pretože je scestovaný, má za sebou mnohé medzinárodné výtvarné pobyty, workshopy či zbierku ocenení. So Zbyšom, ako ho volajú kamaráti, sme sa stretli pri príležitosti jeho krásnej výstavy Za svetlom v Nitrianskej galérii.

S Karolom Felixom je skvelé rozprávať sa, pretože je scestovaný, má za sebou mnohé medzinárodné výtvarné pobyty, workshopy či zbierku ocenení. So Zbyšom, ako ho volajú kamaráti, sme sa stretli pri príležitosti jeho krásnej výstavy Za svetlom v Nitrianskej galérii. Novinky na Netflixe a HBO: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Očarila aj nemeckého cisára: Patrila k medzinárodne uznávaným herečkám. Objavovala sa aj na titulných stranách významných časopisov. Herečka Mária Bárkány, sa preslávila najmä v Nemecku, ale so svojimi postavami precestovala svet od Petrohradu po New York. Podobne ako jej súčasníčka Sarah Bernhardt. Ale kým meno Sarah Bernhardt je známe aj dnes, Mária Bárkány časom upadla do zabudnutia.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lucia Ďuriš Nicholsonová. (zdroj: SME)

Ako sa pozerá na to, že Slovensko sa neohradilo voči Orbánovmu zákonu proti LGBTI+ komunite? Ťahá nás V4 dolu? A ako vníma súčasné postavenie SaS v koalícii po svojom odchode? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou.

Karikatúra

Karikatúra - 3.8.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Slivkové gule. (zdroj: Fotolia.com)

Knedličky, lievance, pirohy aj šúľance. Sladké hlavné jedlá, ktoré sú dezertom samy o sebe

Voľný čas

