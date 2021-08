Žilinka pôvodné uznesenie zrušil, bývalého sudcu Molnára opäť obvinili

Molnár je obvinený z prijímania úplatku.

3. aug 2021 o 8:50 SITA

BRATISLAVA. Bývalý sudca Richard Molnár opätovne čelí obvineniu za prijímanie úplatkov v rámci skutkov, kde generálny prokurátor Maroš Žilinka pôvodne obvinenia zrušil.

Píše to spravodajský portál Aktuality.sk. Zároveň pripomína, že obvineniu z podplácania čelil sudca už po akcii Búrka.

Vlani na jeseň mu však po akcii Víchrica pribudli aj obvinenia z prijímania úplatku a zasahovania do nezávislosti súdu, pričom skutky mali súvisieť s podnikateľom Zoroslavom Kollárom.

„Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry dňa 14. 6. 2021 opätovne vzniesol obvinenie voči osobe JUDr. R. M. pre tri skutky, ktoré boli predtým zrušené uznesením generálneho prokurátora,“ uviedol pre portál hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Trestná vec je aktuálne v štádiu prípravného konania.

"Vyšetrovateľ Policajného zboru opätovne dňa 14. júna 2021 v danej veci vzniesol obvinenie R. M. pre tri skutky, kvalifikované ako pokračovací zločin prijímania úplatku, v časti spáchaného v spolupáchateľstve," doplnila hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Podľa obhajcu Urbana však nejde o nové skutky. "GP SR pred nejakou dobou zrušila štyri z deviatich skutkov. To znamená, že v štyroch prípadoch bolo obvinenie zrušené a následne vyšetrovateľ z tých štyroch skutkov zniesol nanovo obvinenie v troch, kde sa snažil trochu opraviť skutkovú vetu uznesenia o vznesení obvinenia. Za nás ako obhajcov tam nebolo uvedené nič nové a my sme voči tomu podali sťažnosť a do dnes o tom nie je rozhodnuté," zdôraznil pre TASR Urban.

Žilinka pri zrušení časti obvinení podľa portálu argumentoval tým, že skutky, z ktorých špecializovaný tím Molnára obvinil, boli príliš všeobecne zadefinované a chýbali mu aj konkrétne dôkazy. Generálna prokuratúra už vtedy avizovala, že zrušením uznesení sa vec nekončí.

„Polícia zbierala potrebné dôkazy, nanovo zadefinovala skutok a Richard M. tak v troch bodoch opäť čelí trestnému stíhaniu aj za skutky, pre ktoré predtým Žilinka obvinenie zrušil," uvádzajú Aktuality.sk.

Portál pripomína, že Richard Molnár bol takmer rok vo vyšetrovacej väzbe. „Bývalý krajský sudca Richard M. bol v najprísnejšej – kolúznej väzbe. Podľa svedkov mal kontakty na vedenie polície aj mafiu. A tie aj využíval," dodal portál.