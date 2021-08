Koalícia sa zatiaľ na termíne konania koaličnej rady k Mikulcovi nedohodla

Zvolanie mimoriadnej koaličnej rady požaduje Boris Kollár.

3. aug 2021 o 14:56 SITA

BRATISLAVA. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na termíne konania koaličnej rady, na ktorej sa má zaoberať zotrvaním Romana Mikulca (OĽaNO) vo funkcii ministra vnútra.

Agentúre SITA to potvrdila vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Zvolanie mimoriadnej koaličnej rady k predmetnej veci požaduje predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.



„Evidujem silnejúci tlak smerujúci voči osobe ministra Mikulca. Zároveň ale považujem za potrebné dôsledne vyhodnocovať všetky dostupné informácie. Ak je tlak na ministra vnútra spojený so spochybňovaním vyšetrovaní veľkých korupčných káuz a organizovaného zločinu, musíme byť o to opatrnejší," uviedla Remišová.



Vláda totiž podľa nej dostala od ľudí silný protikorupčný mandát a je povinná urobiť všetko pre to, aby prebiehalo nezávislé a nestranné vyšetrovanie.

„Ak by tlak na ministra vnútra bol súčasťou spravodajských hier či pokusov zmariť vyšetrovanie vplyvných ľudí s väzbami na Smer, vláda by jeho odvolaním tento mandát rozhodne nenapĺňala," dodala vicepremiérka.



To, že koalícia ešte nenašla spoločný termín rokovania k tejto téme, agentúre SITA potvrdil aj hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Šprlák. Doplnil, že najbližšie riadne rokovanie koaličnej rady je naplánované na 23. augusta.



Totožné stanoviská zaujali aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina. Agentúru SITA o tom informovali ich tlačové oddelenia.



S pôsobením Mikulca na pozícii ministra vnútra vyjadrili v poslednej dobe nespokojnosť predovšetkým predstavitelia hnutia Sme rodina. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak svojho času povedal, že Mikulec nezvláda výkon svoje funkcie a na ministerstve má chaos.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský sa dokonca nedávno nechal počuť, že by mal Mikulec zo svojej funkcie odstúpiť.