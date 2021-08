Po znížení hladiny Gabčíkova uhynuli stovky rakov a rýb

Na viacerých miestach sa po dne Dunaja dalo prechádzať.

4. aug 2021 o 18:39 Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Na Slovensko sa dostali loďou, pôvodný domov však majú na východe Spojených štátov. Stovky uhynutých rakov pruhovaných pokrývali cez víkend dno Dunaja pri obci Čunovo. Po poklese hladiny v pravej komore Gabčíkova sa totiž prehriali alebo udusili.

"Pokles vody bol síce len krátkodobý, ale stačil na to, aby sa raky dostali do bahna, kde sa, pravdepodobne, udusili. Teraz, keď hladina stúpla, by ste ich tam už asi nenašli," hovorí zoológ Ján Kaľavský zo Štátnej ochrany prírody, ktorý sa bol na mieste pozrieť.

Okrem úhynu rakov priniesol víkendový pokles hladiny rieky aj úhyn močiarky dunajskej a niekoľkých druhov rýb, vysvetľuje hydrobiológ Miroslav Očadlík. Hladina vody sa po víkende opäť zdvihla.

Stovky uhynutých živočíchov

Posledný júlový víkend si počas svojej pravidelnej sobotnej jazdy na bicykli všimol stovky mŕtvych živočíchov na Dunaji aj 24-ročný študent Marek Kovačovič.

"Vyzeralo to, akoby to bolo všetko zaplavené blatom, tak nízko bola hladina," opisuje stav brehu Kovačovič. Niekoľko sto metrov bolo podľa neho možné prejsť po dne rieky bez toho, aby voda siahala čo i len po členky.

Keď na dne uvidel zaseknuté raky, slávky, mušle a mŕtve ryby, odfotil si ich.

A hoci to na prvý pohľad vyzeralo, že na mieste uhynuli chránené raky riečne, hydrobiológ zo Svetového fondu na ochranu prírody WWF na fotografiách identifikoval raka pruhovaného.