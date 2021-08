Prezidentská záhrada bude pre plánované protesty zatvorená aj najbližšie dni

Polícia apeluje na vodičov, aby sa vyhli miestam protestov.

4. aug 2021 o 12:07 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) – Prezidentská záhrada bude pre plánované protesty zatvorená vo štvrtok 5. augusta aj piatok 6. augusta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informuje na sociálnej sieti Staré Mesto v Bratislave, ide o bezpečnostné opatrenie súvisiace so zhromaždením občanov, očakávanou vysokou koncentráciou ľudí a s tým súvisiacim rizikom poškodenia mobiliáru záhrady.



Súvisiaci článok Na to, čo sa dialo v Bratislave, si ľudia nechcú zvykať, odkazuje Šeliga. Šéf polície stráca podporu Čítajte

„Zhromaždenia sú naplánované až do 28. augusta. Pravdepodobnosť, že záhrada bude zatvorená aj po iné dni, je preto vysoká," dodala bratislavská mestská časť.



Jeden z avizovaných protestov by sa mal začať o 8:00 na Hodžovom námestí pred Grasalkovičovým palácom. Druhý protest by sa mal konať vo štvrtok ráno pred Úradom vlády SR na Námestí slobody.

Bratislavská polícia v tejto súvislosti vyzýva občanov, ktorí sa na týchto verejných zhromaždeniach neplánujú zúčastniť, aby sa vyhli miestam ich konania. Apelujú aj na vodičov, aby sa tiež vyhli týmto miestam a rešpektovali pokyny polície.

Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Zároveň polícia vyzvala občanov, ktorí sa chcú zúčastniť na zhromaždeniach, aby nenarúšali verejný poriadok a neporušovali svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

KR PZ v Bratislave v súvislosti s týmito verejnými zhromaždeniami pripravuje bezpečnostné opatrenie. „Verejný poriadok bude zabezpečovať dostatočný počet policajtov, či už z radov poriadkovej, dopravnej ako aj kriminálnej polície. Tak ako aj pri iných zhromaždeniach, aj pri týchto bude polícia postupovať v súlade so zákonom,“ uviedol Szeiff.

Situáciu v cestnej premávke budú monitorovať dopravní policajti. Dodal, že v prípade narušenia verejného poriadku alebo páchania inej protiprávnej činnosti, polícia využije intervenčný zásah poriadkových jednotiek voči osobám, ktoré sa takýchto konaní budú dopúšťať.