Korčok odmieta byť označovaný za hungarofóba

Maďarský predseda parlamentu svoju návštevu vopred neohlásil.

5. aug 2021 o 15:01 SITA

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (SaS) opätovne odmieta, že by bol hungarofób.

V ôsmich bodoch, ktoré poskytol komunikačný odbor ministerstva, Korčok argumentuje a vysvetľuje kroky a reakciu slovenskej diplomacie na účasť predsedu maďarského parlamentu Lászloa Kövera na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne v pondelok 2. augusta.

Podľa neho maďarská strana vie, že k tejto otázke majú vláda SR aj slovenské demokratické parlamentné strany diametrálne odlišný postoj.

Zároveň poznamenal, že v prípade, ak ide vysoký predstaviteľ štátu na návštevu, a nie je to na pozvanie prijímajúcej krajiny, dopredu povie, za akým účelom a na aké podujatie.

Vysvetlil, že nejde iba o normálny postup v diplomacii, ale hosťujúca krajina zodpovedá za jeho bezpečnosť. Zároveň je podľa neho prejavom rešpektu z druhej strany dať vedieť, čo tam bude robiť.

Maďarská strana však tento krok nepodnikla. Podotkol, že nevyťahuje maďarskú kartu, ale vždy iba reaguje. Chce ubezpečiť všetkých občanov SR, že v takýchto situáciach sa ohradí vždy aj v budúcnosti. Vníma to totiž ako svoju povinnosť.



„Prosím maďarských predstaviteľov, aby prestali dávať Slovensku lekcie z dejepisu. Pripomínam, že každý európsky národ utrpel historické krivdy a platí, že to, čo jeden cíti ako krivdu, druhý vníma ako spravodlivosť, začiatok slobody a koniec poroby. Tak to bolo v roku 1918 s tým, že história vtedy nezačala. Naopak, boli urobené rozhodnutia, ktoré sú dodnes jej dôsledkom,“ uviedol Korčok.

Dodal, že ak sa s týmto spoločnosť nezmieri, budú sa terajšej aj budúcim generáciám podlamovať nohy pod bremenom zložitej európskej histórie. Konštatoval, že zo strany Slovenska nie sú otvárané historické témy – v mene budúcnosti, pričom na prežitú históriu Slováci nezabudli.

Ozrejmil, že „nikto zo Slovenska nechodí do Maďarska na pamätníky Trianonu zapaľovať naše vatry zvrchovanosti, ani prednášať plamenné reči o tom, čo pre Slovákov znamenal život do roku 1918", pretože nechcú spôsobovať bolesť Maďarom.



Šéf diplomacie zdôraznil, že partnerom Maďarska sú vláda SR a politickí predstavitelia štátu.

„Hovorme spolu a vyhneme sa tak nedorozumeniam, jatreniu rán a negatívnym emóciám,“ povedal. Je pripravený hovoriť s maďarskými predstaviteľmi, ktorí majú potrebu hovoriť o čomkoľvek, čo ich vo vzťahu k Slovensku ťaží.

Táto diskusia by však nemala byť cez verejné odkazy a prednášky, ktoré vťahujú späť do tragického 20. storočia. Poprosil všetkých maďarských politikov na Slovensku vrátane vládnych, aby pochopili, že keď sa ohradí voči Budapešti, alebo má iný postoj napríklad aj v európskych otázkach, nie je to namierené proti maďarským spoluobčanom na Slovensku.

Upozornil tiež, že názov našej krajiny je Slovensko, respektíve Slovenská republika a nie Felvidék. Používanie tohto názvu zo strany maďarských štátnych predstaviteľov nie je podľa neho prejavom „susedskej empatie“.