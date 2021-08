Žiaci neprávom zaradení do špeciálnych škôl majú mať možnosť ďalšieho vzdelávania, tvrdí ombudsmanka

Potrebujú k dispozícii nástroje, ktoré im umožnia uplatniť sa na trhu práce.

5. aug 2021 o 17:43 SITA

BRATISLAVA. Žiaci, ktorí boli neprávom zaradení do špeciálnych škôl, by mali mať možnosť ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Reagovala tak na problém nesprávneho umiestňovania niektorých detí z marginalizovaných rómskych komunít do špeciálnych škôl. Na ten v roku 2015 upozornila Slovensko aj Európska komisia.

Od roku 2007 do roku 2018 vzrástol počet žiakov špeciálnych škôl na Slovensku zo 6 651 na 46 609. Do špeciálnych škôl pritom boli zaraďované aj deti, ktoré z hľadiska inteligencie boli schopné absolvovať aj štandardnú základnú školu.

Dôvodom ich zaradenia do špeciálnych škôl však bola napríklad absencia vhodných diagnostických nástrojov, ktoré by dostatočne zohľadnili sociálne, kultúrne a jazykové prostredie týchto detí.



Podľa ministerstva školstva sa problém odstráni zavedením povinného predprimárneho vzdelávania detí do päť rokov. Problémom sú však deti, ktoré už medzičasom absolvovali špeciálnu školu, čo do značnej miery ovplyvňuje ich budúce kariérne možnosti.

Podľa ombudsmanky by preto mali mať k dispozícii nástroje, ktoré im umožnia uplatniť sa na trhu práce.



„Tieto školenia a rekvalifikácie by však mali byť špecificky viazané na už existujúci dopyt na pracovnom trhu. Môžu byť realizované v spolupráci zo zamestnávateľmi. Dôležitá je aj spolupráca v rámci jednotlivých komunít, napríklad vytvorenie školení v oblasti terénnej sociálnej práce alebo pedagogickej asistencie, ktoré by pomohli zamestnať uchádzačov a uchádzačky priamo zo znevýhodnených komunít,“ povedala pre agentúru SITA Patakyová.



Verejná ochrankyňa práv usudzuje, že v dôsledku nesprávne nastaveného zaraďovania detí do špeciálneho prúdu vzdelávania sa znižujú ich šance vymaniť sa v dospelosti z generačnej chudoby.

Pre znižovanie miery segregácie by okrem zaraďovania do základných škôl potrebovali deti z marginalizovaných skupín aj ďalšie podporné opatrenia, napríklad asistentov, učiteľov, učiteľky či rómskych asistentov a asistentky.



Patakyová dodala, že spolu so svojou predchodkyňou Janou Dubovcovou upozorňujú na tento problém už vyše 10 rokov. Nesprávne zaraďovanie rómskych detí špeciálnych škôl je pritom podľa nej len jednou z foriem segregácie rómskych detí v oblasti vzdelávania.