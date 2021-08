Výbohovi hrozia medzinárodným zatykačom. Už nie je konzulom

Obvinený je znova aj Čech, ktorý v apríli uzavrel dohodu o vine.

5. aug 2021 o 18:39 Peter Kováč

BRATISLAVA. Dlhoročnému priateľovi bývalého premiéra Roberta Fica, podnikateľovi Miroslavovi Výbohovi nepomôže v jeho korupčnej kauze ani status honorárneho konzula Monaka.

Funkciu mu po obvinení ministerstvo zahraničia vo štvrtok pozastavilo. Je možné, že na Výboha vydajú medzinárodný zatykač.

Výboh je v zahraničí, preto ho polícia v stredu nezadržala. Do médií potom poslal vyjadrenie, že je dlhodobo mimo Slovenska „zo súkromných aj pracovných dôvodov“.

Neohlásil, že by sa chystal na polícii prihlásiť sám, ako to nedávno urobili podnikateľ Jozef Brhel či ešte predtým bývalý šéf polície Milan Lučanský. Naznačil, že by mal záujem vypovedať cez telemost.