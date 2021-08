Nesieťové materské školy majú desať dní na zápis do registra

Od septembra 2021 je povinné predprimárne vzdelávanie detí od päť rokov.

5. aug 2021 o 18:09 SITA

BRATISLAVA. Nesieťové materské školy majú desať dní na zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, ktorý im umožní získavať príspevok na vzdelávanie detí. Od septembra 2021 je totiž povinné predprimárne vzdelávanie detí od päť rokov.

Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Novela koaličných poslancov, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová 8. júla, dáva nesieťovým zariadeniam dočasne možnosť zabezpečiť povinné predprimárne vzdelávanie do roku 2024.

Návrhom zákona sa tiež vytvoril spomínaný register zariadení predprimárneho vzdelávania a upravilo sa aj ich financovanie poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie.



Ministertvo odporúča zaslať žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania najneskôr do 15. augusta 2021, ak zariadenie plánuje poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od začiatku septembra 2021.

V ďalších školských rokoch by mali záujemcovia zaslať žiadosť najneskôr do 30. júna kalendárneho roku, aby príslušné zariadenie začalo poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2022 a od 1. septembra 2023.



Zriaďovateľ zariadenia vypísanú žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania zašle ministerstvu buď cez eschránku, poštou alebo osobne do podateľne.

Tiež odovzdá originál alebo overenú kópiu rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky a program povinného predprimárneho vzdelávania. Ten by mal byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Odovzdať musí aj originál alebo overenú kópiu dokladov, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zamestnanci by mali spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.