Ako si Louis Armstrong podmanil ľudí v sovietskom Československu

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

6. aug 2021 o 12:46 The Slovak Spectator

1. Oravský hrad? Rady sú skôr na populárnu zmrzlinu v Dolnom Kubíne. Túto populárnu atrakciu Oravy, ako aj mnoho ďalších, vám predstavíme v najnovšom cestovateľskom podcaste: A land of Gorals, Hviezdoslav and great ice cream: Orava

2. Významná bašta vedeckého poznania na území dnešného Slovenska, ktorú málokto z nás pozná. Hvezdáreň oslávila 150 rokov a dostala sa aj na významný svetový zoznam storočných pozorovacích staníc: Slovakia gets its first centennial observing station: A nation in love with conspiracy theories?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Pandémia zmenila univerzitný život. Školy ju zvládli organizačne, no študentom chýbal kontakt s učiteľmi a spolužiakmi či viac praxe, ukazuje nedávny prieskum medzi vysokoškolákmi: Universities passed pandemic test, but students suffered from lack of contact, massive survey finds

4. Krajniakov rodičovský bonus sa nepáči opozícii, no ani v koalícii z jeho návrhu nie sú nadšení. Ako k tomu prídu rodičia, ktorých deti pracujú v zahraničí alebo nepracujú zo zdravotných dôvodov, pýtajú sa kritici: Parental bonus amendment proposed as first change to pension system, coalition partners at odds

5. Z vďaky za pomoc v problematickom manželstve nechala šľachtičná postaviť kaplnku. Poznáte príbeh známeho pútnického miesta, ktoré sa pripravuje na návštevu pápeža? How a troubled marriage led to a miraculous baroque church

6. Bratislava bojuje s nedostatkom nehnuteľností. Jedným z problémov je aj postoj miestnych, píše bankový analytik Tibor Lörincz: Bratislava struggles with non-development

7. Brexit zasiahol slovenský export do Spojeného kráľovstva výraznejšie než import britských výrobkov k nám. Presný dopad brexitu na vzájomný obchod medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sa však kvôli pandémii vyčísľuje ťažko: The impact Brexit has on businesses is hard to tell due to the pandemic

8. Poznáte bratislavskú Prϋger-Wallnerovu záhradu? Jej história je úzko spojená s mužom, ktorý stojí za známym hotelom Carlton v centre mesta: Forgotten Bratislava garden restored to reveal unique habitat and rich history

9. Hlučná skupinka pred Prezidentským palácom nereprezentuje všetkých nezaočkovaných rovnako ako agresívni chuligáni nie sú obrazom všetkých futbalových fanúšikov: A jab with your groceries? It’s time to make vaccination even easier

10. Ako si legendárny Louis Armstrong podmanil ľudí v sovietskom Československu: Turné džezovej legendy chceli vtedajší mocní využiť ako ukážku problematického postoja Ameriky k Afroameričanom. Viac sa dozviete v čerstvom prehľade noviniek z kultúry a cestovania: He sold out all his shows. When Louis Armstrong gigged in Czechoslovakia

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.