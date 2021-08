Ministerstvo kultúry pracuje na vylepšení smernice pre výberové konania

Zámerom je nastaviť transparentné a férové verejné výberové konania.

6. aug 2021 o 17:48 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry SR pracuje na vylepšení novej smernice pre výberové konania s organizáciou Transparency International Slovensko.

V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to uviedla koncom júla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO). Predpokladá, že by mala byť hotová do pár týždňov.

Novinkou je aj verejné vypočutie kandidátov

Od minulého roka sa výberové konania na vedúce pozície inštitúcií spadajúce pod ministerstvo kultúry riadia novou smernicou, ktorá má zaistiť férový, otvorený a transparentný postup.

Najlepšieho uchádzača vyberá sedemčlenná komisia zložená zo zástupcov všetkých zainteresovaných strán. Jednou z noviniek je aj verejné vypočutie kandidátov, na ktorom odprezentujú svoje projekty rozvoja a riadenia inštitúcie.

Otázky uchádzačom kladú nielen členovia výberovej komisie ale aj verejnosť. Doteraz sa uskutočnilo sedem takýchto výberových konaní.



Milanová poznamenala, že jednou z ich priorít bolo, aby vo výberových konaniach v čo najväčšej miere eliminovali politické zásahy. Zámerom bolo nastaviť transparentné a férové verejné výberové konania, na ktorých by sa mohla zúčastňovať aj verejnosť.

Šéfka rezortu kultúry zároveň potvrdila, že smernicu plánujú upraviť. „Aj samotní koordinátori a účastníci procesu poukázali na to, čo všetko by sa ešte mohlo zlepšiť, aby sa predchádzalo nezrovnalostiam,“ objasnila.

Konflikt záujmov nastal pri výbere riaditeľa Novej Scény

Jedným z dôvodov zmien v smernici je aj výberové konanie na riaditeľa divadla Nová scéna, ktoré sa uskutočnilo 30. marca. Po odporúčaní víťaznej kandidátky Ingrid Fašiangovej ministerka rozhodla, že víťazom sa stane druhý kandidát, Peter Oravec.

Milanová to vtedy zdôvodnila, že vo výberovom konaní bol konflikt záujmov. Avšak po diskusii so zamestnancami Novej scény nakoniec rozhodla, že víťazkou konania je Fašiangová. V súvislosti s danou situáciou Milanová podotkla, že od začiatku sa snažili proces nastaviť tak, aby minister do neho zasahoval čo najmenej.

„Hoci sme sa snažili nastaviť tie procesy najlepšie, tak možný konflikt záujmov, ktorý mohol poznačiť celý ten proces, sa ku mne dostal až v takej finálnej fáze, že som to mala na miske váh. Pokiaľ máme vedomosť o tom, že ten proces nemusel byť objektívny a spravodlivý, ako budeme ďalej postupovať?‚“ vysvetlila v rozhovore. Dodala, že bolo pre ňu dôležité stretnúť sa aj so zamestnancami a vydiskutovať si danú situáciu, keďže jej záležalo na tom, aby divadlo fungovalo.