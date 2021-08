Pomôže aj Slovensko, do Grécka odcestovali hasiči aj technika

Pozemný hasiaci modul je kombináciou fyzických síl a technických prostriedkov.

8. aug 2021 o 10:42 SITA

BRATISLAVA. Slovensko vyslalo 75 hasičov a 30 kusov hasičskej techniky na pomoc s lesnými požiarmi v Grécku.

Na svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Hasiči zaradení do Modulu pozemného hasenia lesných požiarov sa podľa šéfa rezortu vnútra zmobilizovali do 24 hodín a dnes približne o 8:00 ráno vycestovali z Bratislavy do Grécka.

„Modul je sebestačný vrátane elektrickej energie, ubytovania a stravovania na sedem dní, v prípade potreby je možné túto dobu predĺžiť,“ uviedol Mikulec.



Šéf gréckej civilnej obrany Nikos Hardalias v piatok uviedol, že v Grécku hasiči bojujú s 56 aktívnymi požiarmi. Príkazy k evakuácii vydali pre viaceré obývané oblasti na pevnine i na ostrove Eubója.

Požiar blízko Atén sa blíži k hlavnému mestskému rezervoáru vody - jazeru Maratón. Hardalias vysvetlil, že podmienky, v ktorých pracujú, sú veľmi nebezpečné.



Hasiči majú v rámci modulu k dispozícii rôzne druhy techniky od ľahkých zásahových vozidiel po ťažké a tiež napríklad štvorkolky alebo zásahové kontajnery.