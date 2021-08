Dobré ráno: Covid nás zasiahne do konca roka všetkých

Ako sa budú vyvíjať najbližšie mesiace?

9. aug 2021 o 0:00 Kristína Paholík Hamárová, Viktor Hlavatovič

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=6ar6c-10acc1a-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Slovensko sa podľa ministerstva zdravotníctva už prehuplo do tretej vlny pandémie a čoskoro sa to odrazí aj na zavádzaní opätovných opatrení voči covidu-19. Ministerstvo má na stole aj nový návrh covid automatu, ktorý by mal prihliadať aj na počet zaočkovaných ľudí v danom regióne.

Odkedy začnú nové opatrenia platiť a koho sa bude tretia vlna týkať najviac? Kristína Paholík Hamárová sa rozprávala s výskumníkom z iniciatívy Veda pomáha Martinom Šusterom.

Zdroj zvukov: TA3, TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

NAKA obvinila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze prevodu bytovky Glance House v Bernolákove. Z rovnakého zločinu ho budú súdiť aj v kauze Gorila. Okresný súd v Bratislave už vytýčil prvý termín hlavného pojednávania na 6. septembra.

V nedeľu sa skončili 32. letné olympijské hry v Tokiu, ktoré organizátori museli presúvať a prvýkrát v histórií boli aj bez divákov. Slovensko si z nich odnieslo štyri medaily, jednu zlatú, dve strieborné a jeden bronz.

Talianska vláda rozhodla, že od 1. septembra musia mať učitelia a vysokoškolskí študenti potvrdenie o imunite voči ochoreniu COVID-19, takzvaný "zelený pas". Takéto pravidlá budú povinné aj pre cestujúcich vo vlakoch, v autobusoch či v leteckej doprave. Už teraz to platí vo vnútorných priestoroch reštaurácií, v kinách, divadlách či vo fitness štúdiách.

Vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson chráni aj pred delta variantom, má 71-percentnú účinnosť. Vyplýva to z najnovšej juhoafrickej štúdie, do ktorej sa zapojilo takmer 500 tisíc zdravotníkov.

Odporúčanie

Hoci olympiáda už skončila, moje dnešné odporúčanie bude opäť športové. NY Times totiž urobil pri príležitosti hier v Tokiu sériu interaktívnych textov, ktoré sa venujú analýze jednotlivých športov či športovcov.

Spojenie textu, videa, animácií a fotografii vám lepšie priblíži techniku, pravidlá a rôzne zaujímavosti z lezenia, gymnastiky či atletiky. Od kolegýň dokonca viem, že takto interaktívne spracovaný text bavil aj ľudí, ktorých šport bežne nezaujíma.