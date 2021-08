Chorobnosť hepatitídy typu E mierne stúpa

Vlani zaznamenali 55 prípadov.

9. aug 2021 o 9:56 TASR

BRATISLAVA. V roku 2020 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal 55 prípadov akútnej hepatitídy typu E. Tento rok ÚVZ zatiaľ eviduje 29 takýchto prípadov.

Chorobnosť na tento typ žltačky mierne stúpa, prípady sú spojené s konzumáciou rôzneho typu mäsa, ale aj s cestovaním. Na sociálnej sieti na to upozornil ÚVZ.

ÚVZ pripomenul, že hepatitída typu E patrí medzi "choroby špinavých rúk". Úrad preto odporúča dodržiavanie hygieny a hygienických pravidiel aj počas cestovania.

"Odporúčame tiež používať pitnú vodu, umývať šaláty a ovocie pitnou vodou, umývať zuby pitnou vodou, pozor aj na morské plody a podobne," vymenoval ÚVZ.

Hepatitída je zápalové ochorenie pečene, ktoré spôsobuje poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. ÚVZ dodáva, že podľa príčiny ochorenia existuje niekoľko druhov hepatitíd, pričom najčastejším pôvodcom hepatitídy sú hepatotropné vírusy napádajúce pečeň.

Pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa sústredí podľa ÚVZ najmä na hepatitídu typu B a hepatitídu C, ktoré bez liečby prechádzajú do chronickej hepatitídy, spôsobujú vážne zdravotné problémy, cirhózu či rakovinu pečene.

"V súvislosti s hepatitídou na svete zomrie jeden človek každých 30 sekúnd," uviedol ÚVZ.