Pri vybavovaní občianskych budú zrejme brať aj odtlačky prstov

Preukazy by tiež mali byť vybavené čipmi s dvojitým rozhraním.

9. aug 2021 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. Osoby staršie ako 12 rokov by pri vybavovaní občianskych preukazov mali byť povinné nechať si nasnímať odtlačky prstov.

Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o občianskych preukazoch, ktorú chystá rezort vnútra.



„Pripravovanou novelou zákona bude občan povinný podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov a uvedené bude mať aj vplyv na doterajšiu možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra SR," uvádza ministerstvo s tým, že vydanie preukazu nebude možné bez osobnej prítomnosti občana.

Preukazy by tiež podľa rezortu mali byť po novom vybavené čipmi s takzvaným dvojitým rozhraním. Navrhované opatrenia sú podľa ministerstva dôsledkom prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov.



Novela by sa podľa rezortu vnútra do medzirezortného pripomienkového konania mala dostať v septembri.