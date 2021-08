Ministerstvo obrany plánuje v prvej fáze zakúpiť 76 vozidiel 8x8 za vyše 332 miliónov eur

Náklady zahŕňajú aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru.

10. aug 2021 o 12:49 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany plánuje v prvej fáze zakúpiť 76 bojových obrnených vozidiel 8x8. Náklady zahŕňajúce aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru odhaduje na 332 miliónov eur s DPH.

Obstarávať by sa mohlo formou vláda-vláda. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.