Minister Lengvarský spúšťa reformu zdravotníctva

Reforma sa týka nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní.

10. aug 2021 o 13:37 (aktualizované 10. aug 2021 o 15:24) SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa reformu nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní, ktorým sa má regulovať tvorba zisku.

V utorok to oznámil šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že materiál ide do medzirezortného pripomienkového konania. Pôjde o zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Nedostatok lekárov by mali vyriešiť do 2026

Ako na tlačovej konferencii uviedol Lengvarský, rezort začína diskusiu so všetkými relevantnými subjektmi, ktoré môžu objektívnou snahou o riešenie problémov pomôcť vylepšiť tento zákon.

„Budeme pozorne sledovať názory odbornej a inej verejnosti. Verím, že spoločne do konca roka všetky zákony, ktoré s reformou súvisia, dotiahneme do úspešného konca, aby sme mohli začať čerpať peniaze z plánu obnovy,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Zlepšiť by sa podľa neho malo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacienta a takisto uľahčiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre lekárov a ostatný personál.

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková podotkla, že v súčasnosti je priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 59 rokov a priemerný vek pediatrov 61 rokov.

Aktuálne podľa výpočtov rezortu chýba 314 všeobecných lekárov pre dospelých a 137 pediatrov. Reforma by tento problém mala riešiť do roku 2026.

"Ministerstvo ponúkne finančnú podporu na rozbeh nových ambulancií pre mladých lekárov, ktorú budú čerpať postupne v priebehu roka," priblížila Ježíková. Je na to vyčlenených desať miliónov eur z plánu obnovy.

Čo ďalšie má priniesť reforma

Rezort zavedie aj nový nástroj na ročné vyhodnocovanie ambulantnej siete na úrovni okresov. Základnými parametrami klasifikácie okresov budú geografická dostupnosť, demografická štruktúra lekárov a kapacitná priestupnosť. Cieľom je zabezpečiť dostatok lekárov pre udržanie a posilnenie primárnej starostlivosti.

Motivovať na príchod ďalších lekárov do sektora by mal finančný príspevok, zadefinovať sa majú nedostatkové okresy. Zachová sa tiež garancia zmluvy so zdravotnou poisťovňou, zaviesť sa má aj pravidelný systém monitorovania nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku. Rozšíriť by sa mali tiež kompetencie všeobecných lekárov aj sestier.

Reforma by sa mala zamerať aj na komplexný manažment starostlivosti o chronických pacientov. Fungovať by mala aj nová forma odmeňovania, znížiť by sa mala administratívna záťaž.

„Finančný príspevok na rozbeh svojej ambulancie bude vo výške niekoľko desiatok tisíc eur, budú sa prideľovať žiadateľom v okresoch, ktoré budú rizikové a nedostatkové,“ podotkla Ježíková. Dôležitá bude pritom dostupnosť lekára s časom dojazdu do 25 minút.

Na podporu ambulancií je z plánu obnovy vyčlenených 10 miliónov eur, podporených by malo byť 160 ambulancií, ktoré budú mať k dispozícii po 60-tisíc eur.