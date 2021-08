Na súde s Kováčikom svedčí Čižnár. Priateľa sa zastáva, jeho konanie zľahčuje

Bývalý špeciálny prokurátor údajne spolupracoval s takáčovcami.

11. aug 2021 o 9:01 Peter Kováč

PEZINOK. Pojednávanie s bývalým špeciálnym prookurátorom Dušanom Kováčikom pokračuje po približne mesiaci siedmym pojednávacím dňom.

Vypovedať by mal bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár a ako svedkovia sú na stredu predvolaní aj niekdajší šéf policajných odpočúvaní Norbert Paksi a tiež prokurátor špeciálnej prokuratúry Vladimír Kuruc. Čaká sa tiež na svedectvá takáčovci Csabu Dömötöra a Mateja Zemana.

Čižnár prišiel na súd v Pezinku asi pätnásť minút pred pojednávaním. Na chodbe sa však médiám vyhýbal a nechcel odpovedať na otázky.

"Samozrejme, že to nie je príjemné. Vám by to bolo príjemné?," komentoval Čižnár to, že má svedčiť proti svojmu bývalému námestníkovi.

Podrobnejšie sa pred pojednávaním vyjadriť nechcel s tým, že bude situáciu opisovať najprv súdu.

Stredajšie pojednávanie začína práve vypočúvaním Čižnára. "Vzťah sme mali pracovný a, nebudem to popierať, aj priateľský. Nie som z tých, ktorí to teraz, keď má problémy, budú popierať," vyhlásil na úvod Čižnár. Dodal, že sa s Kováčikom pozná už vyše 25 rokov.

Čižnár sa vo svojej výpovedi Kováčika zastáva a zľahčuje jeho konanie.

Jeho bývalý podriadený je podozrivý z toho, že spolupracoval s mafiánskou skupinou takáčovcov. Ako špeciálny prokurátor podľa obžaloby zabezpečil v júli 2017 prepustenie bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu. Dostal za to údajne úplatok 50-tisíc eur, ktoré mu v kaviarni nákupného centra sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó.

Čižnár hovorí, že si dal situáciu v tom čase preveriť, no popiera, že by kvôli tomu vynadal Kováčikovi ako svojmu podriadenému alebo že by na neho kričal, ako sa hovorilo v médiách.

"Nie je to pravda. Ak som zvýšil hlas, tak to bol môj prejav," vyhlásil Čižnár.

Hoci prokurátorka Blanka Godžová hneď v prvých pojednávacích dňoch na súde vypovedala, ako ju Kováčik inštruoval, aby nepodala sťažnosť proti prepusteniu Kudličku na slobodu, Čižnár rolu Kováčika v prípade obhajuje. Inštrukcie pre podriadenú prokurátorku Godžovú zo strany Kováčika vraj nemožno považovať za riadny pokyn. Ak jej vraj Kováčik ako špeciálny prokurátor niečo povedal, nemala to podľa bývalého generálneho prookurátora rešpektovať.

"V tomto prípade nebolo vydané nič. Keby aj bolo niečo vydané, tak by taký pokyn pani Godžová nesmela rešpektovať, pretože by šlo o negatívny pokyn. Nesmela by to teda rešpektovať, pretože by porušila zákon," vyhlásil Čižnár s tým, že "tu o nejakom pokyne nemôže byť ani reči".

Čaká sa ešte na výpoveď Paksiho, ktorého na súd predviedla väzenská stráž vo väzenskej rovnošate, keďže si aktuálne už odpykáva päťročný trest. Začiatkom mája totiž Paksi uzavrel dohodu o vine, čo bolo vyústenie jeho korupčného prípadu. Zadržali ho ešte koncom októbra v rámci akcie Božie mlyny.