Svedok Dömötör v priznaní potvrdil, že výpoveď za neho napísal vyšetrovateľ

Csaba Dömötör dostal podmienku.

11. aug 2021 o 12:52 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Policajti z NAKA síce kajúcnika Csabu Dömötöra na krivú výpoveď priamo nenavádzali, ale bolo im jedno, že celý svoj vymyslený príbeh v kauze Božie mlyny domotal a vyšetrovateľ to radšej napísal za neho. Takto to opísal samotný Dömötör, keď sa ku krivej výpovedi priznal a minulý týždeň za to dostal podmienku 32 mesiacov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dömötörova výpoveď o priebehu zmanipulovaného výsluchu sa spomína v uznesení sudkyne okresného súdu Bratislava III Ivety Havloňovej. Tá ešte pred vynesením rozsudku poslala Dömötöra koncom júla na niekoľko dní do kolúznej väzby. Denník SME ho má na základe žiadosti podľa infozákona v anonymizovanej forme.

„Uviedol, že nie je dobrý v rozprávaní, celé to domotal, tak to xxxxxx poupratoval a napísal to on,“ opisuje Dömötörove priznanie uznesenie. Dömötöra vtedy vypočúval vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka.