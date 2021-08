Krúpa nevylúčil zvolanie brannobezpečnostného výboru pre list vyšetrovateľky Santusovej

Atašé pre obranu Veľvyslanectva Ukrajiny v SR C. B. Kharchuk, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, predseda výboru Juraj Krúpa a minister obrany SR Jarolav Naď počas mimoriadnej schôdze Výboru NR (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) pripúšťa zvolanie výboru po tom, ako sa objavil list od bývalej vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej. Krúpa hovorí, že jej obvinenia sú závažné, no chce si ich ešte zanalyzovať. Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) vyzvala ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby zistenia Santusovej vyšetril a vyvodil zodpovednosť voči ľuďom, o ktorých píše.

"Obvinenia vyšetrovateľky, samozrejme, považujem za závažné, no v súčasnosti sú v rovine dohadov a predtým, ako k tejto situácii zaujmem konkrétne stanovisko a prípadne podniknem ďalšie kroky, považujem za dôležité si niektoré skutočnosti overiť a podrobnejšie zanalyzovať. Nevylučujem však, že by v záujme osvetlenia celej situácie mohol zasadať aj brannobezpečnostný výbor, o čom budem včas informovať," uviedol pre TASR Krúpa. Dodal, že sa oboznámil aj so stanoviskom prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka v súvislosti s údajným marením trestného konania.

Saková považuje za neprijateľné, aby vedenie polície "vulgárnym" spôsobom zasahovalo do vyšetrovania. Dôvera verejnosti voči orgánom činným v trestnom konaní sa podľa nej obnoví len vtedy, ak bude ÚIS nerušene vykonávať svoju prácu. Na sociálnej sieti tiež uviedla, že očakáva aj reakciu prezidentky Zuzany Čaputovej či premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Kovařík reagoval, že Santusová porušila interné predpisy a nemala na zásah povolenie od kompetentnej osoby. Stojí si za svojím rozhodnutím prerušiť zásah ÚIS počas akcie v Národnej kriminálnej agentúre.

Santusová v liste uviedla, že niektorí policajní vyšetrovatelia slepo veria v "kajúcnikov" a rezignovali na vykonávanie iných dôkazov. Na sociálnej sieti list zverejnil podpredseda výboru Peter Pčolinský (Sme rodina), ktorého vyzvala na opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu. List adresovala aj členom brannobezpečnostného výboru, predstaviteľom štátu a prokuratúry.