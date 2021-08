Mikulca zaráža postup Santusovej, odmieta rozdiely v zabezpečení tímov

Sama by mala prispieť k objasneniu situácie, myslí si minister.

11. aug 2021 o 17:04 TASR

BRATISLAVA. Je mimoriadne zarážajúce, že vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová píše politikom namiesto toho, aby prispela k objasneniu situácie v rámci interných postupov. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v reakcii na medializovaný list Santusovej. Považuje za neprípustné, aby policajt takýmto spôsobom spochybňoval vedenie rezortu vnútra a Policajného zboru.

Odmieta, že by robil rozdiely v zabezpečení jednotlivých tímov. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.

"Pani Santusová sa obracia na politikov namiesto toho, aby využila na to určený postup a obrátila sa na nadriadeného. Zásadne sa ohradzujem voči tvrdeniam pani Santusovej, ktorá hovorí, že robím rozdiely v zabezpečení jednotlivých tímov, je to nielen lož, ale aj mimoriadna drzosť," vyhlásil minister.

Tím, ktorému šéfovala Santusová, zriaďoval podľa Mikulca ešte bývalý riaditeľ ÚIS Szabó, a to aj s adekvátnym zabezpečením. "Osobne ma ubezpečil, že majú všetko potrebné materiálno-technické zabezpečenie. Nikdy som nedostal žiadnu požiadavku od riaditeľa ÚIS, aby som zo svojej úrovne riešil materiálne a iné zabezpečenie tímu," dodal.

Súčasnému poverenému riaditeľovi inšpekcie Petrovi Scholtzovi Mikulec dôveruje. "Ide o prípad, ktorý ako manažér musí vyriešiť on sám. Verím, že každý jeden krok a rozhodnutie, ktoré prijme, bude morálne, eticky správne a, samozrejme, zákonné. Do jeho odborných rozhodnutí nemienim zasahovať a rešpektujem ich," vyhlásil.

Vyšetrovatelia špecializovaných tímov Národnej kriminálnej agentúry sú podľa Mikulca dlhodobo v ostro sledovaných prípadoch napádaní mediálne a politicky. "Napriek tomu, vždy postupovali v zmysle trestného poriadku a nikdy sa neuchýlili k medializácii informácii a nehľadali politickú pomoc a podporu," poznamenal.

Vyšetrovateľka by podľa Mikulca mala vysvetliť informácie a vyvrátiť pochybnosti. "Ak by boli na polygrafe vyvrátené, potom by bolo na mieste v prípade ďalších tlakov hovoriť o zvláštnych a nečestných praktikách vysokých policajných funkcionárov. To by ale nemohli byť prekážky na strane vyšetrovateľky, ktorá momentálne koná presne opačne," uviedol.

Riaditeľ inšpekcie "absolútne a kategoricky" odmieta tvrdenia Santusovej o nasadení obrazovo-zvukových prostriedkov na jej sledovanie. Vzhľadom na to, že postupy vyšetrovateľky vyvolali množstvo otáznikov v rovine zákonnosti a dodržiavania interných postupov, prijal súbor opatrení vrátane osobného pohovoru a žiadosti o vyšetrenie na polygrafe. "Všetky informácie bude možné komplexne vyhodnotiť až po absolvovaní polygrafu vyšetrovateľkou Santusovou. Doteraz sa tak neudialo z dôvodu prekážok na jej strane," povedal Scholtz.

Bývalá vedúca vyšetrovacieho tímu ÚIS Santusová v liste adresovanom predstaviteľom štátu a prokuratúry tvrdí, že niektorí policajní vyšetrovatelia slepo veria v "kajúcnikov" a rezignovali na vykonávanie iných dôkazov. Nariadené polygrafické vyšetrenie zásadne odmieta, lebo podľa nej nemá oporu v zákone a iniciovali ho podozriví príslušníci polície s cieľom zdiskreditovať jej osobu.