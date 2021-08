Na súde s Kováčikom vypovedal aj sporný kajúcnik, prišiel aj Fico

Vystúpi aj podnikateľ Buocik.

12. aug 2021 o 9:01 (aktualizované 12. aug 2021 o 9:10) Peter Kováč

Správu priebežne aktualizujeme.

PEZINOK. V procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom prichádzajú na rad výpoveď sporného kajúcnika Csabu Dömötöra a tiež podnikateľa Jána Buocika, menovca bratislavského komunálneho politika.

Na pojednávanie prišiel vo štvrtok nečakane aj bývalý premiér a šéf Smeru Robert Fico. "Keďže sledujem cez médiá, čo sa deje, tak som si povedal, že chcem túto frašku vidieť na vlastné oči," povedal Fico s tým, že sa vraj práve vrátil z dovolenky v zrahraničí. Kde bol a či dodržal aj karanténu, nepovedal.

Dosiaľ sa nezúčastnil ani na jednom pojednávacom dni, ktorých bolo sedem. Hovorí však, že prišiel podporiť Kováčika, keďže obvinenia proti nemu sú vraj vykonštruované.

Ako si vysvetľuje vysokú hotovosť, ktorá sa našla u Kováčika či to, že u seba v dome skrýval spisy k citlivým politickým kauzám, Fico povedať nechcel.

"Nie som ani obhajca ani prokurátor. Došiel som ako verejnosť a ako politik, ktorý od začiatku tvrdil, že to je fraška a politický proces," vyhlásil.

Sledoval aj stredajší pojednávací deň, počas torého sa Kováčika zastával bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý je Ficov bývalý spolužiak. Či sú spolu v kontakte aj dnes a či spolu hovorili o kauze Kováčika v uplynulých dňoch, Fico nechcel povedať.

"Čo vás je do toho, či ja komunikujem alebo nekomunikujem s pánom Čižnárom? Je to kriminálne alebo čo to je?," pýtal sa Fico.

Šéf Smeru Robert Fico na špecializovanom súde. (zdroj: TASR)

Spochybnený kajúcnik

Dömötör aktuálne na pojednávaní vypovedá ako svedok v kauze, v ktorej je Kováčik obžalovaný zo spolupráce s mafiánskou skupinou takáčovcov a z vynášania utajovaných materiálov z prokuratúry.

Po príchode na špecializovaný súd sa Dömötör pred novinármi skrýval a zakrýval sa mikinou s kapucňou. Nijako ani nekomunikoval.

Len nedávno sa pritom priznal ku krivej výpovedi v inom prípade - v rámi kauzy Božie mlyny - za čo minulý týždeň dostal podmienku 32 mesiacov. Práve jeho prípad využíva Fico či iní opoziční politici na spochybňovanie všetkých kajúcnikov v kauzách týkajúcich z obdobia vlád, v ktorých pôsobili.

Ako v stredu upozornilo SME, policajti Dömötöra ako kajúcnika na krivú výpoveď priamo nenavádzali, ale vôbec neriešili to, že svoj vymyslený príbeh domotal a vyšetrovateľ to radšej napísal za neho.

Dömötör patrí k skupine takáčovcov a na polícii vypovedal, ako odviezol ďalšieho takáčovca, Mateja Zemana, na stretnutie s dnes už bývalým šéfom daňových kriminalistov Ľudovítom Makóom a už nebohým príslušníkom SIS Františkom Böhmom. Na tomto stretnutí odovzdal Zeman obálku s hotovosťou 100-tisíc eur.

Aj na základe Dömötörovej výpovede následne zadržala polícia Makóa a ten začal vypovedať o systematickom podplácaní a zneužívaní právomoci na najvyšších miestach.

Zeman v prípade Kováčika na súde už vypovedal, a to ešte začiatkom júla. Hovoril o tom, ako u Kováčika vybavoval prepustenie bossa sýkorovcov Ľubomíra Kudličku z väzby na slobodu. Špeciálnu prokurátorovi za to poslal 50-tisíc eur, ktoré odovzdával Makó.

Zemák sa ospravedlnil

Dömötör na štvrtkovom pojednávaní opakuje, ako ho na krivú výpoveď nahovoril Peter Petrov, ktorý bol roky informátorom dnes už bývalého vyšetrovateľa Jána Kaľavského.

"(Petrov) Stále trval na tom, že musím pozerať, že (Zeman) má malé dieťa a musím dbať na to, aby ho nezavreli," vysvetľuje na súde Dömötör motív krivej výpovede. Petrov sa mu vraj vyhrážal a tvrdil, že ak vypovedať nepôjde, tak sám skončí vo väzení.

Keď bolo po policajnom výsluchu Dömötör podľa jeho opisu telefonoval Petrovovi.

"Povedal som mu, že som to možno trochu domotal. To je celé. On že nevaddí, všetko je v poriadku," zhrnul na súde Dömötör.

Na polícii Dömötör vypovedal o tom, ako takáčovci posielali úplatok Makóovi, ktorý mal neskôr putovať Kováčikovi. Dömötör však vysvetľuje, že tieto udalosti nie sú vymyslené. Krivá časť v jeho výpovedi spočívala len v tom, že vraj videl do reštauráce Towers, ako Makó a Böhm prevzali obláku s peniazmi a tiež že videl aj samotné peniaze.

"Všetko ostatné , čo som vypovedal, sa však skutočne stalo. Teda viezol som do reštaurácie Towers so Zemanom peniaze, ktoré ten odovzdal Makóovi a Böhmovi.

Po Dömötörovej výpovedi, ktorá trvala takmer dve hodiny, Fico zo súdu odišiel so slovami, že už videl dosť.

Na štvrtkové pojednávanie s Kováčikom bol predvolaný aj Zeman prezývaný Zemák, no ten je už niekoľko týždňov na úteku. Sudkyňa Pamela Záleská v stredu prekvapila, keď oznámila, že Zeman sa z pojednávania ospravedlnil.

Rovnako na úteku je v súčasnosti aj Petrov.

Prípad ovplyvňovania kajúcnikov v súčasnosti prešetruje policajná inšpekcia.