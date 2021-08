Začal sa proces s obvinenými v rámci akcie Babylon

Bývalý šéf kontrarozviedky SIS je stíhaní pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti.bab

12. aug 2021 o 13:16 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa dnes začalo pojednávanie v kauze Babylon týkajúcej sa bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomíra Arpáša a advokáta Františka Polákom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tretím obžalovaným je Ľubomír T., ktorý sa na pojednávanie nedostavil a ospravedlnil sa. Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) všetkých troch obžaloval z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Arpáša aj zo zločinu podplácania.

Vydieranie, vyhrážanie a úplatky

Prokurátor ani obžalovaní nechceli uzavrieť dohodu o vine a treste. Poškodená strana si v procese uplatňuje náhradu škody v sume 1 750 000 eur voči všetkým trom obžalovaným.

Súvisiaci článok Bývalý šéf kontrarozviedky SIS vinu pred súdom odmieta Čítajte

Podľa obžaloby mali obvinení v roku 2017 vydierať podnikateľa, ktorý čelil obvineniu z daňovej trestnej činnosti, pričom sa mu vyhrážali väzobným stíhaním, ak by im nezaplatil požadovanú finančnú čiastku. S vydieraním a vyhrážaním mali pokračovať aj v ďalšom období. Obidvaja obžalovaní prehlásili, že sú nevinní a bude vykonané dokazovanie na súde.



Obhajcovia všetkých troch obžalovaných považujú obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Obhajkyňa Polákovi napadla okrem obžaloby aj vedenie prípravného konania, senát by podľa nej mal vrátiť prípad do prípravného konania. Poukázala na vylúčenie ďalšieho obžalovaného na samostatné super rýchle konanie, pričom podľa nej ani nie je jasné, ako k tomu došlo.

Arpáš nevypovedal

Podľa ďalšieho obhajcu sú v spise dôkazy získané nezákonným spôsobom a v obžalobe sú závažné rozpory, z ktorých vyplýva nedôvodnosť podanej obžaloby. Obžalovaní Arpáš a Ľubomír T. sa údajne vôbec nepoznali a nemohli tak pôsobiť ako organizovaná skupina.



Obžalovaný Arpáš využil svoje právo a nevypovedal, ale vyhradil si právo vyjadrovať sa počas hlavného pojednávania. Na návrh prokurátora čítal sudca jeho výpovede z prípravného konania a z rozhodovania o väzbe z novembra 2020.

Arpáš všetky obvinenia odmietol a vypovedal, že nebol členom žiadnej organizovanej skupiny a pre podnikateľa poskytoval služby na základe zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V súvislosti s touto činnosťou sa mal stretnúť aj s bývalým riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom.



„Celé trestné stíhanie považujem za absolútne vykonštruované, cielené a nedôvodné,“ uviedol obžalovaný advokát a bývalý policajt Polák na úvod svojej rozsiahlej výpovede, v ktorej popisoval od začiatku svoj pohľad na všetky body obžaloby.

Gorila a extrémizmus

Podrobne popísal okrem iného aj prvé stretnutie s podnikateľom, ktorému išlo o riešenie ekonomických problémov vo veci škody veľkého rozsahu. Podnikateľ podľa jeho slov vo veľkom korumpoval rôznych ľudí, aby vybavil svoje záležitosti. Advokát mu mal povedať, aby žiadne úplatky nedával a vyhol sa korupčnej činnosti.

„Ten človek nakoniec začal kopať na všetky strany, len aby sa vyhrabal zo svojich problémov," dodal obžalovaný na adresu podnikateľa, ktorý podľa neho vo veľkom požíval alkohol.



Akcia Babylon sa uskutočnila 15. decembra 2020. Medzi pôvodne piatimi zadržanými bol bývalý šéf kontrarozviedky SIS Arpáš, ktorý bol vyšetrovaný aj pre kauzu Gorila, a advokát Poláka, ktorého predtým stíhali aj pre extrémizmus.