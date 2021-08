Nezaregistrované nesieťové zariadenia nebudú môcť poskytovať predprimárne vzdelávanie

Zariadenia môžu požiadať o zápis do 15. augusta.

13. aug 2021 o 8:40 SITA

BRATISLAVA. Ak nesieťové zariadenia nepožiadajú o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, nebudú mať zo zákona oprávnenie poskytovať predprimárne vzdelávanie.

Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dodalo, že je v záujme jednotlivých zariadení, aby ešte tento týždeň požiadali o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania. Čas majú do 15. augusta.

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) priblížil, že v registri evidujú niekoľko desiatok nesieťových materských škôl.

Súvisiaci článok Gröhling vyzýva k očkovaniu študentov, podporili ho i mládežnícke organizácie Čítajte

Gröhling dúfa, že stanovený termín bol dostatočný. Verí, že ak sa niektoré nesieťové zariadenia nestihnú prihlásiť, tak to budú vedieť nejako vyriešiť.

„Bol by som veľmi rád, aby deti zotrvali aj v rámci nesieťových materských škôl, aby sme ich nemuseli na ten jeden rok ,vyťahovať´, aby išli do inej materskej školy,“ konštatoval.

Ministerstvo doplnilo, že deti, pre ktoré je od septembra 2021 povinné predprimárne vzdelávanie a navštevovali nesieťové zariadenie, budú riadne prijaté do materských škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení.

Povinné predprimárne vzdelávanie by tak mohli plniť riadnou dennou prezenčnou formou v materskej škole, alebo formou individuálneho vzdelávania.



Na Slovensku môžu s účinnosťou od 10. júla 2021 počas prechodného obdobia do 31. augusta 2024 poskytovať predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti prevádzkárne, ktoré majú živnosť na starostlivosť o deti do šesť rokov veku dieťaťa a zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež.

Podmienkou je spomínaný zápis do registra ministerstva školstva. Podľa údajov rezortu by o zápis potencionálne mohlo požiadať 138 zariadení, ktoré sú „nesieťovými“.

Začiatkom týždňa v registri evidovali zhruba 20 zariadení. Z informácií dostupných ministerstvu školstva sa v každom takomto zariadení bude poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie piatim až siedmim deťom.