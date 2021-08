V zmene zariadenia Čistý deň na Centrum sociálnych služieb vidí Heger svetlú budúcnosť

Zariadenie poskytuje vzdelávanie a psychohygienu pre 250 ľudí ročne.

13. aug 2021 o 18:18 SITA

BRATISLAVA. Zmenu resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante na Centrum sociálnych služieb chápe ako prechod medzi temnou minulosťou do svetlej budúcnosti. Uviedol to premiér Eduard Heger z OĽaNO na tlačovom brífingu po návšteve Centra sociálnych služieb v Galante.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v spolupráci s kolegami prerobili centrum na miesto, kde sa poskytuje starostlivosť zamestnancom sociálnych zariadení. Vidí v ňom veľký potenciál poskytovať pomoc aj ďalším zamestnancom pred nástrahami, ako je vyhorenie.



Heger podotkol, že v kauze Čistý deň sa stelesňovalo všetko zlo vlád Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Dnes však podľa neho táto budova symbolizuje svetlú budúcnosť, a to vďaka investícii v roku 2019. Zariadenie podľa neho poskytuje vzdelávanie a psychohygienu pre 250 ľudí ročne.

„Takýchto projektov budeme potrebovať do budúcnosti podstatne viac, ale je skvelé, že už máme skúsenosť – ľudí, ktorí tým prešli a ich výpovede, ako im to pomohlo a udržiava ich to v psychickom zdraví,“ zhrnul.